رئيس سوفت بنك: ابن سلمان أبلغني أن مقتل خاشقجي ما كان ينبغي أن يحدث

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك" اليابانية ماسايوشي سون، الاثنين، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغه أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي ما كان ينبغي أن يحدث.

وقال سون إن قضية خاشقجي سيكون لها بعض التأثير على استثمارات "صندوق رؤية" لكنه أوضح أنه لم يسمع عن أية شركات تحجم عن تلقي أموال من سوفت بنك بسبب العلاقات مع الرياض.

أبرز تصريحات دان ماسايوشي سون رئيس مجموعة سوفت بنك اليابانية:

أدين جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي على يد أفراد من قطاع الأمن السعودي، لكنه أكد مواصلة التعامل مع الرياض.

نحن حزينون جدًا للأنباء حول جريمة قتل خاشقجي وندين هذا العمل الموجه ضد الإنسانية والصحافة وحرية التعبير.

على الرغم من فظاعة ما جرى، لا يمكننا أن ندير ظهرنا للشعب السعودي الذي نعمل لمساعدته في جهوده لإصلاح مجتمعه وتحديثه.

شركتنا يجب أن تستمر في تحمل مسؤوليتها تجاه السعوديين الذي يستثمرون أموالهم في صندوق رؤية.

قاطعت مع عشرات من أقطاب الأعمال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي انعقد في الرياض الشهر الماضي بعد صدور تقارير عن قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول .

سعيت للحصول على تفسيرات من كبار المسؤولين السعوديين، ونريد أن تتم معاقبة المسؤولين عن الجريمة.

لماذا الآن؟

رئيس المجموعة اليابانية، خرج عن صمته لأول مرة حيال قتل خاشقجي بعد أن هبطت أسهم مجموعة "سوفت بنك" بسبب علاقاتها الوثيقة مع السعودية، وكان سون يعرض نتائج أعمال سوفت بنك أمام الصحفيين اليوم أثناء الإدلاء بتلك التصريحات.

سوفت بنك حقق أرباح تشغيل بلغت 705.7 مليار ين (6.23 مليار دولار) في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول مدعومًا بتقييمات أعلى لاستثماراته في مجال التكنولوجيا الحديثة بالمقارنة مع 395.6 مليار ين في الفترة المقابلة من العام السابق وفقًا لمعايير محاسبية مختلفة.

حتى الآن ليس هناك إشارات تذكر على أن علاقات سوفت بنك بالسعودية تمنع الشركات الناشئة من قبول أموال من صندوق رؤية، لكن القلق من التداعيات المتعلقة بالسعودية وتراجع أسهم شركات التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم أثر على أسهم سوفت بنك في الأسابيع القليلة الماضية.

اليوم الاثنين، أغلق سهم البنك على 8747 ينًا بانخفاض بنسبة 24% عن أعلى مستوياته في سبتمبر/أيلول البالغ 11500 ين.

"صندوق رؤية" والمخاوف