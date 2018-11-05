ابن سلمان يضع حجر الأساس لأول مفاعل نووي سعودي

قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضع حجر الأساس لسبعة مشروعات استراتيجية، من بينها أول مفاعل للأبحاث النووية في السعودية.
التفاصيل بحسب وكالة الأنباء السعودية:
- وضع ابن سلمان حجر الأساس لهذه المشروعات خلال زيارته لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (الإثنين).
- المشروعات التي افتتحها ابن سلمان تتنوع بين مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، حيث وضع ابن سلمان حجر الأساس لثلاثة مشروعات كبرى، من بينها أول مفاعل للأبحاث النووية، ومركز لتطوير هياكل الطائرات.
- قالت الوكالة إن ابن سلمان دشن أيضا المختبر المركزي للجينوم البشري السعودي، الذي يوثق أول خريطة للصفات الوراثية للمجتمع السعودي.
مشرعون أمريكون يدعون ترمب لوقف مباحثات الطاقة النووية مع السعودية:
- يأتي وضع حجر الأساس للمفاعل النووي السعودي وسط إدانات دولية للسعودية على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول الشهر الماضي، واتهامات لولي العهد السعودي بإعطاء الأوامر بالتخلص من خاشقجي.
- وضع حجر الأساس يأتي بعد أقل من أسبوع من قيام خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بتوجيه رسالة للرئيس دونالد ترمب بشأن مقتل خاشقجي.
- دعا الأعضاء في رسالتهم ترمب إلى وقف المباحثات مع السعودية بشأن الطاقة النووية السلمية، وقالوا إن مقتل خاشقجي والتصرفات السعودية بشأن اليمن ولبنان أمور تثير القلق حيال قرارات صناع القرار الحاليين في السعودية.
- الأعضاء الخمسة يقودهم السناتور راند بول، وهم ماركو روبيو، وكوري غارن، ودين هالر، وتود يونغ.