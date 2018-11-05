ابن سلمان يضع حجر الأساس لأول مفاعل نووي سعودي

قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضع حجر الأساس لسبعة مشروعات استراتيجية، من بينها أول مفاعل للأبحاث النووية في السعودية.

التفاصيل بحسب وكالة الأنباء السعودية:

وضع ابن سلمان حجر الأساس لهذه المشروعات خلال زيارته لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (الإثنين).

المشروعات التي افتتحها ابن سلمان تتنوع بين مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، حيث وضع ابن سلمان حجر الأساس لثلاثة مشروعات كبرى، من بينها أول مفاعل للأبحاث النووية، ومركز لتطوير هياكل الطائرات .

قالت الوكالة إن ابن سلمان دشن أيضا المختبر المركزي للجينوم البشري السعودي، الذي يوثق أول خريطة للصفات الوراثية للمجتمع السعودي.

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