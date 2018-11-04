وزير المواصلات الإسرائيلي يشارك في مؤتمر اقتصادي بسلطنة عُمان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية (الأحد) إن وزير المواصلات يسرائيل كاتس توجه إلى سلطنة عمان للمشاركة في أعمال مؤتمر النقل والمواصلات الدولية.

التفاصيل:

قال حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر: "بمهمة من رئيس الحكومة الإسرائيلية سافر وزير المواصلات يسرائيل كاتس إلى سلطنة عمان للمشاركة في أعمال مؤتمر النقل والمواصلات الدولية".

حساب إسرائيل بالعربية أوضح أن كاتس سيطرح على المشاركين في المؤتمر إنشاء مشروع "سكك حديدية تربط بين إسرائيل ودول الخليج ومد البحر المتوسط بدول الخليج مرورا بإسرائيل والأردن لربط دول الخليج بإسرائيل".

خلفية:

زيارة كاتس لسلطنة عمان تأتي بعد أقل من أسبوعين من زيارة نتنياهو إلى مسقط ولقائه السلطان قابوس بن سعيد.

قالت وكالة الأنباء العمانية حينها إن الطرفين بحثا سبل الدفع بعملية السلامة في الشرق الأوسط، كما ناقشا بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

قال مكتب نتنياهو عقب الزيارة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي اصطحب معه خلال الزيارة مسؤولين رفيعي المستوى أبرزهم رئيس الموساد يوسي كوهين، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات .

الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله، قال عقب الزيارة خلال قمة أمنية في البحرين إن السلطنة تطرح أفكارا لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التقارب لكنها لا تلعب دور الوسيط.

بن علوي قال إن "إسرائيل دولة موجودة في المنطقة ونحن جميعا ندرك هذا، والعالم أيضا يدرك هذه الحقيقة وربما حان الوقت لمعاملة إسرائيل بالمثل (كالدول الأخرى) وأن تتحمل أيضا نفس الالتزامات".

تطبيع خليجي؟