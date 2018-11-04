شاهد: مئات الأطنان من الأسماك النافقة في نهر الفرات

أعلن مسؤولون عراقيون فتح تحقيق بعد العثور على مئات الأطنان من الأسماك النافقة في نهر الفرات جنوب العاصمة بغداد.
التفاصيل:
- إصابة الأسماك تركزت في نهر الفرات بالقرب من بلدة الهندية الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب العاصمة بغداد.
- وسام أصلان، نائب محافظ بابل: المؤشرات والفحوص الأولية تشير إلى أن سبب نفوق هذه الأعداد الكبيرة من الأسماك جاء بسبب عدوى فيروسية حادة أصابت الأسماك يطلق عليها "تعفن الخياشيم".
- أصلان قال إن الإصابة امتدت إلى ما بعد بلدة الهندية باتجاه النجف، ومن جانب آخر امتدت إلى تفرع شط الحلة.
- إياد طليبي، رئيس نقابة منتجي الأسماك في العراق: هذه المنطقة تضم منطقة هائلة جدا من إنتاج الأسماك، وتمثل مخزونا استراتيجيا كبيرا من الأسماك، ما يعني خسارة كبيرة لمنتجي الأسماك، وللاقتصاد العراقي.
- علي أكبر، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية: نفوق الأسماك بهذه الكمية يمثل خطورة كبيرة على البيئة وعلى صحة السكان.
- دعا علي أكبر السكان إلى عدم تناول أية أسماك من هذه المنطقة، ومنع الصيد بشكل كامل في المنطقة لحين التأكد من تنظيفها من الأسماك النافقة.
خلفية:
- كان تلوث المياه قضية رئيسية في جميع أنحاء العراق في الأشهر الماضية.
- قال مسؤولون بقطاع الصحة إن نحو 100 ألف شخص نقلوا إلى مستشفيات خلال الشهور الماضية للعلاج من أمراض المعدية في محافظة البصرة حيث تم تسجيل نزول مياه ملوثة من الصنابير.
- تسبب سوء الخدمات في مظاهرات حاشدة بعدد من المدن العراقية خلال الشهور الماضية أسفرت عن أعمال شغب، قتل فيها أكثر من 20 شخصا وأصيب المئات.