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اقتصاد|العراق

شاهد: مئات الأطنان من الأسماك النافقة في نهر الفرات

4/11/2018

أعلن مسؤولون عراقيون فتح تحقيق بعد العثور على مئات الأطنان من الأسماك النافقة في نهر الفرات جنوب العاصمة بغداد.

التفاصيل:
  • إصابة الأسماك تركزت في نهر الفرات بالقرب من بلدة الهندية الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب العاصمة بغداد.
  • وسام أصلان، نائب محافظ بابل: المؤشرات والفحوص الأولية تشير إلى أن سبب نفوق هذه الأعداد الكبيرة من الأسماك جاء بسبب عدوى فيروسية حادة أصابت الأسماك يطلق عليها "تعفن الخياشيم".
  • أصلان قال إن الإصابة امتدت إلى ما بعد بلدة الهندية باتجاه النجف، ومن جانب آخر امتدت إلى تفرع شط الحلة.
  • إياد طليبي، رئيس نقابة منتجي الأسماك في العراق: هذه المنطقة تضم منطقة هائلة جدا من إنتاج الأسماك، وتمثل مخزونا استراتيجيا كبيرا من الأسماك، ما يعني خسارة كبيرة لمنتجي الأسماك، وللاقتصاد العراقي.
  • علي أكبر، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية: نفوق الأسماك بهذه الكمية يمثل خطورة كبيرة على البيئة وعلى صحة السكان.
  • دعا علي أكبر السكان إلى عدم تناول أية أسماك من هذه المنطقة، ومنع الصيد بشكل كامل في المنطقة لحين التأكد من تنظيفها من الأسماك النافقة.
خلفية:
  • كان تلوث المياه قضية رئيسية في جميع أنحاء العراق في الأشهر الماضية.
  • قال مسؤولون بقطاع الصحة إن نحو 100 ألف شخص نقلوا إلى مستشفيات خلال الشهور الماضية للعلاج من أمراض المعدية في محافظة البصرة حيث تم تسجيل نزول مياه ملوثة من الصنابير.
  • تسبب سوء الخدمات في مظاهرات حاشدة بعدد من المدن العراقية خلال الشهور الماضية أسفرت عن أعمال شغب، قتل فيها أكثر من 20 شخصا وأصيب المئات.
المصدر : أسوشيتد برس
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