السودان يزيد دعم الطحين بنسبة 40% لخفض أسعار الخبز

قالت وزارة المالية السودانية إنه تمت زيادة دعم الطحين (الدقيق) بنسبة 40% بعد أن تسبب خفض الدعم هذا العام في ارتفاع أسعار الخبز واندلاع احتجاجات في الشوارع.

القصة

قال بيان للوزارة إن الحكومة ستنفق 35 مليون جنيه سوداني (737 ألف دولار) يوميا دعما للخبز بدلا من 25 مليونا.

أدى قرار الحكومة خفض دعم الخبز هذا العام إلى اندلاع احتجاجات نادرة الحدوث في أنحاء البلاد بعد أن تضاعفت اسعار الخبز.

قفز التضخم في السودان إلى مستوى قياسي بلغ 66% في أغسطس/ آب وهو أحد أعلى المستويات في العالم.

يواجه الاقتصاد السوداني صعوبة منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط وحرمان الخرطوم من مصدر مهم للعملة الأجنبية.

خفض السودان قيمة الجنيه بشكل كبير في أكتوبر/ تشرين الأول بعد تكليف فريق من المسؤولين التنفيذيين في البنوك ومكاتب الصرافة بتحديد سعر الصرف بموجب نظام جديد وضعته الحكومة لمعالجة نقص حاد في العملة الأجنبية.

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