السودان يزيد دعم الطحين بنسبة 40% لخفض أسعار الخبز

قالت وزارة المالية السودانية إنه تمت زيادة دعم الطحين (الدقيق) بنسبة 40% بعد أن تسبب خفض الدعم هذا العام في ارتفاع أسعار الخبز واندلاع احتجاجات في الشوارع.
القصة
- قال بيان للوزارة إن الحكومة ستنفق 35 مليون جنيه سوداني (737 ألف دولار) يوميا دعما للخبز بدلا من 25 مليونا.
- أدى قرار الحكومة خفض دعم الخبز هذا العام إلى اندلاع احتجاجات نادرة الحدوث في أنحاء البلاد بعد أن تضاعفت اسعار الخبز.
- قفز التضخم في السودان إلى مستوى قياسي بلغ 66% في أغسطس/ آب وهو أحد أعلى المستويات في العالم.
- يواجه الاقتصاد السوداني صعوبة منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط وحرمان الخرطوم من مصدر مهم للعملة الأجنبية.
- خفض السودان قيمة الجنيه بشكل كبير في أكتوبر/ تشرين الأول بعد تكليف فريق من المسؤولين التنفيذيين في البنوك ومكاتب الصرافة بتحديد سعر الصرف بموجب نظام جديد وضعته الحكومة لمعالجة نقص حاد في العملة الأجنبية.
خلفية
- أعلنت الحكومة عن إلغاء دعم الدقيق في موازنة العام الحالي، ما أدى إلى مضاعفة سعر الرغيف من نصف جنيه سوداني إلى جنيه منذ يناير/ كانون ثاني الماضي.
- أدت أزمة الخبز إلى إلى اصطفاف طوابير طويلة من الرجال والنساء أمام المخابز لساعات، لأجل الحصول على عدة أرغفة.
- يبلغ استهلاك البلاد السنوي من القمح (2.9) مليون طن شاملاً الاستخدامات الأخرى، وتبلغ الكمية الموجهة للخبز وحده (2.54) مليون طن، مع وجود فجوة بنسبة (50 %) تتم تغطيتها بالاستيراد.