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اقتصاد

ماريوت: عملية قرصنة قد تكون طالت 500 مليون شخص من النزلاء

30/11/2018

أعلنت مجموعة فنادق ماريوت الجمعة أن عملية قرصنة واسعة لقاعدة بيانات قد تكون طالت معلومات عن حوالي 500 مليون شخص من نزلائها.

بيان ماريوت
  • تحقيق داخلي كشف عن عملية "دخول غير مصرّح بها" للأنظمة منذ العام 2014.    
  • المجموعة تلقت إشارة في 8 من سبتمبر/أيلول 2018 تتعلق بمحاولة الدخول إلى نظام الحجوزات في الولايات المتحدة "شبكة ستاروود".
  • كشف التحقيق أن طرفا غير مصرّح له، قام بتشفير معلومات ونسخها وحاول سحبها.    
  • المجموعة لا تزال تعمل على تحديد المعلومات التي تم نسخها.    
  • معلومات نحو 327 مليونا من أصل 500 مليون من النزلاء الواردين ضمن قاعدة البيانات المقرصنة، تضم أسماءهم وعناوينهم البريدية والإلكترونية وأرقام هواتفهم وجوازات سفرهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم ومعلومات حول حسابهم على "شبكة ستاروود" التي أطلقتها مؤخرا مجموعة البطاقات المصرفية "أميركان اكسبرس" المخصصة للمسافرين بانتظام.
  • بالنسبة للباقين فإن المعلومات تقتصر على الاسم وفي بعض الأحيان على العنوانين البريدي والإلكتروني.    
  • خصصت مجموعة ماريوت الموقع الإلكتروني (إنفو دوت ستاروود هوتلز) ومركزا للاتصال من توفير معلومات للنزلاء بمعلومات حول ما حصل.
  • تنوي المجموعة إبلاغ الاشخاص الذين ترد اسماؤهم في قاعدة البيانات المقرصنة بواسطة رسائل إلكترونية اعتبارا من الجمعة.    
  • تعرض المجموعة على النزلاء المعنيين اشتراكا مجانيا في موقع "ويبووتشر" لمراقبة الانترنت لرصد أي استخدام لمعلوماتهم الخاصة.    
  • تضم شبكة "ستاروود" "فنادق دبليو"، و"فنادق ومنتجعات شيراتون" و"فنادق ومنتجعات ويستن" و"فنادق ومنتجعات ميريديان" و"فنادق فور بوينتس" التابعة لشيراتون و"فنادق ديزاين".
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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