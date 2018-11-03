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اقتصاد

رئيس "تسلا" يستبعد قبول استثمارات سعودية بسبب مقتل خاشقجي

3/11/2018

استبعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، قبول استثمارات في شركته من جانب السعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

أبرز تصريحات إيلون ماسك:
  • ماسك قال إنه لا يعتقد أن يتم قبول أموالا من السعودية للاستثمار في شركته.
  • ماسك: مقتل خاشقجي أمر سيء حقا.
  • ماسك: السعوديون ظلوا يتقربون مني لمدة عامين لطرح تيسلا كشركة خاصة.
  • ردا على سؤال عن الأسهم التي يمتلكها صندوق الثروة السيادي السعودي قال ماسك ربما باعوا تلك الأسهم، لا أدرى.
  • تصريحات ماسك جاءت خلال مقابلة أجراها معه موقع ريكود الأمريكي المعني بالأخبار التكنولوجية.
خلفيات:
  • في أغسطس/آب الماضي، أعلن ماسك عن اتفاق للاستثمار في الشركة قال إنه سيدعمه صندوق الثروة السيادية في السعودية.

  • صندوق الثروة السيادي السعودي كان قد اشترى 5 في المئة من أسهم الشركة تيسلا.

  • بعد مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت شركات رئيسية في مجتمع الأعمال الدولي تنأى بنفسها عن الحكومة السعودية وسط دعوات إلى المساءلة في مقتل الصحفي.
  • في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
  • قوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم.
  • أعلنت النيابة العامة التركية في وقت سابق أن خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا.
  • النيابة التركية قالت إن جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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