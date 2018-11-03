رئيس "تسلا" يستبعد قبول استثمارات سعودية بسبب مقتل خاشقجي

استبعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، قبول استثمارات في شركته من جانب السعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

أبرز تصريحات إيلون ماسك:

ماسك قال إنه لا يعتقد أن يتم قبول أموالا من السعودية للاستثمار في شركته.

ماسك: مقتل خاشقجي أمر سيء حقا .

ماسك: السعوديون ظلوا يتقربون مني لمدة عامين لطرح تيسلا كشركة خاصة.

ردا على سؤال عن الأسهم التي يمتلكها صندوق الثروة السيادي السعودي قال ماسك ربما باعوا تلك الأسهم، لا أدرى.

تصريحات ماسك جاءت خلال مقابلة أجراها معه موقع ريكود الأمريكي المعني بالأخبار التكنولوجية.

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