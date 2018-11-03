تركيا تدعو دول الثماني الإسلامية للتعامل بالعملات الوطنية

دعا وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، أعضاء "مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية" (D-8) إلى استخدام العملات المحلية في التجارة بينها

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الـ 18 لمجلس وزراء خارجية المجموعة اليوم السبت، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

أبرز تصريحات شاووش أوغلو:

يجب بذل الجهود من أجل إحياء "مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية" خلال المرحلة القادمة، لتكون مناسبة لمتطلبات العصر، وترد بشكل أسرع على التطورات الدولية.

نعيش اليوم مرحلة تستخدم فيها بعض الدول أسعار الصرف بدوافع سياسية، وتشهد حروبًا تجارية، ويمكننا أن نعطي أفضل ردٍ على هذا الأمر عبر استخدام عملاتنا المحلية والوطنية في التجارة بيننا.

هناك إمكانية لتحقيق هذا الأمر داخل مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، ونقترح في هذا الصدد تأسيس غرفة مقاصة.

تركيا تستعد للتجارة مع دول أخرى مثل الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا، باستخدام العملات الوطنية، وتواصل المباحثات في هذا الإطار مع العديد من الدول.

تركيا دعت خلال اجتماع مجموعة الدول الثماني إلى توسعة المجموعة وزيادة عدد أعضائها وإشراك عالم الأعمال فيها بشكل أوسع.

اجتماع العام المقبل الذي سيعقد في العاصمة البنغالية داكار، سيتناول الاقتراح التركي المذكور.

اجتماع مجموعة الدول الثماني الإسلامية: