تركيا تدعو دول الثماني الإسلامية للتعامل بالعملات الوطنية

دعا وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، أعضاء "مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية" (D-8) إلى استخدام العملات المحلية في التجارة بينها
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الـ 18 لمجلس وزراء خارجية المجموعة اليوم السبت، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.
أبرز تصريحات شاووش أوغلو:
- يجب بذل الجهود من أجل إحياء "مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية" خلال المرحلة القادمة، لتكون مناسبة لمتطلبات العصر، وترد بشكل أسرع على التطورات الدولية.
- نعيش اليوم مرحلة تستخدم فيها بعض الدول أسعار الصرف بدوافع سياسية، وتشهد حروبًا تجارية، ويمكننا أن نعطي أفضل ردٍ على هذا الأمر عبر استخدام عملاتنا المحلية والوطنية في التجارة بيننا.
- هناك إمكانية لتحقيق هذا الأمر داخل مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، ونقترح في هذا الصدد تأسيس غرفة مقاصة.
- تركيا تستعد للتجارة مع دول أخرى مثل الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا، باستخدام العملات الوطنية، وتواصل المباحثات في هذا الإطار مع العديد من الدول.
- تركيا دعت خلال اجتماع مجموعة الدول الثماني إلى توسعة المجموعة وزيادة عدد أعضائها وإشراك عالم الأعمال فيها بشكل أوسع.
- اجتماع العام المقبل الذي سيعقد في العاصمة البنغالية داكار، سيتناول الاقتراح التركي المذكور.
اجتماع مجموعة الدول الثماني الإسلامية:
- شارك في الاجتماع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، ووزير الدولة الباكستاني محمد أحمد أزهر، ووزيرة الشؤون الخارجية في نيجيريا خديجة بوكار أبا إبراهيم.
- كما حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية الماليزي داتو مرزوقي بن يحيى، ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية سعيد هندام، ومساعد مستشار وزارة الخارجية البنغالية محبوب الزمان، والسفير الإندونيسي موريا ويلانا.
- تأسست مجموعة "D-8"، في 15 يونيو/حزيران 1997، باقتراح من رئيس الوزراء التركي الراحل، نجم الدين أربكان، من أجل تأسيس مجموعة اقتصادية تتكون من 8 دول مسلمة ذات اقتصادات ناشئة، وتضم المجموعة كل من تركيا، باكستان، ماليزيا، إيران، إندونيسيا، مصر، نيجيريا، وبنغلاديش.