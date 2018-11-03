انخفاض كبير لمبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من 2018

توشك شركة سامسونغ الكورية التخلي عن عرش مبيعات الهواتف الذكية لصالح هواوي الصينية، فيما تراجع إجمالي المبيعات الدولية لكافة الشركات بواقع 6% في الربع الثالث من العام 2018 .

جاء ذلك في إطار تقرير لمؤسسة أبحاث السوق (إنترناشيونال داتا كوروبوريشن- آي دي سي) الأمريكية رصدت خلاله تراجع مبيعات سامسونغ الدولية في الربع الثالث من العام 2018 الجاري بواقع 13.4% مقارنة بالعام الماضي 2017، ليصل إلى 72.2 مليون جهاز، فيما بلغ التراجع في حصة سامسونغ في أسواق الهواتف الذكية دوليا نحو 20.3%.

وأشار التقرير الذي حصلت "الجزيرة مباشر" على نسخة منه السبت أن تراجع الحصة السوقية لسامسونغ يتواكب مع تراجع مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من العام 2018 بواقع 6% على أساس سنوي ليصل إجمالي عدد الهواتف التي تم شحنها من جميع الشركات المنتجة خلال الربع الثالث من 2018 ما يزيد عن 355 مليون وحدة خلال الفترة من يونيو وحتى سبتمبر 2018.

وشدد التقرير على أن رؤية مؤسسة البيانات الدولية (آي دي سي) لا تزال ثابتة وفقا للتقرير السابق عن نتائج الربع الثاني من العام 2018 ومفادها أن سوق مبيعات الهواتف الذكية سيعود للنمو خلال العام 2019 المقبل، غير أنه في هذه المرحلة سوف يكون من المبكر للغاية التكهن بمضمون هذا النمو ومعدلاته المتوقعة.

وأفاد التقرير أن سامسونغ التي تقود سوق الهواتف الذكية في العالم تتعرض لضغوط من كافة الاتجاهات خلال فترة الرصد (يونيو/حزيران- سبتمبر/أيلول 2018) خصوصا من شركة هواوي الصينية التي تقترب من العرش الذي تجلس عليه سامسونغ بعد أن حافظت على مكانتها في المرتبة الثانية عالميا للربع الثاني علي التوالي من العام 2018 الجاري.

وأشار إلى أن الأسواق التقليدية التي سيطرت عليها سامسونغ لسنوات طويلة في الهند وإندونيسيا تشهد تغييرات ليست في صالحها حيث تتوسع شركات صينية باضطراد واضح في تلك الأسواق مثل شركات: شاومي وأوبو وفيفو وغيرها، كما أن المبيعات في السوق المحلية في الصين ذاتها والتي تستهلك نحو ثلث الإنتاج العالمي من الهواتف الذكية تتراجع منذ الربع الثاني من العام 2017 .

وأشار التقرير إلى أن شركة آبل الأمريكية احتلت المركز الثالث عالميا بعد سامسونغ الكورية وهواووي الصينية بفضل المجموعة الجديدة من طرازات هواتف آيفون التي تم إطلاقها خلال الربع الثالث من العام 2018 حيث بلغ إجمالي مبيعات آبل الأمريكية 46.9 مليون جهاز وهو ما يقل قليلا عن المبيعات التي تحققت خلال نفس الفترة من العام 2017 الماضي والتي بلغت 46.7 مليون جهاز.

وكانت شركة «هواوي» الصينية تمكنت من تخطّي شركة «أبل» الأمريكية لأول مرة خلال الربع الثاني من عام 2018، لتحتل هواووي المرتبة الثانية في قائمة شركات صناعة الهواتف الذكية العالمية للمرة الأولى في تاريخها؛ ما أدى لتراجع شركة «أبل» إلى المرتبة الثالثة عالمياً، وذلك وفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «غارتنر».

وخلال الربع الثاني من العام 2018 (مارس- يونيو) حافظت شركة «سامسونغ» الكورية على المرتبة الأولى عالمياً في قطاع صناعة الهواتف الذكية، لكن مع تراجع في مبيعاتها بنسبة 12.7%.

وقال السيد غوبتا: «تواجه (سامسونغ) تراجعاً في مستويات الطلب العالمي على الهواتف الذكية، فضلاً عن ظهور منافسة كبيرة ومتزايدة من قبل شركات التصنيع الصينية. وقد ساهم تراجع الطلب على هواتف (سامسونغ) الذكية الرائدة في انخفاض أرباح الشركة، لكنها تتوقع تعزيز نمو مبيعاتها مجدداً بعد طرحها لهاتفها الذكي (نوت 9).