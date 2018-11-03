البث الحي
اقتصاد|سلطنة عمان

انخفاض عجز ميزانية سلطنة عمان 34% في 8 أشهر

سلطنة عمان
سلطنة عمان
3/11/2018

أظهرت بيانات من وزارة المالية في سلطنة عمان أن العجز في ميزانية الدولة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2018 انكمش بنسبة 34% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ما القصة؟
  • تقلص العجز في ميزانية سلطنة عمان إلى إلى 1.83 مليار ريال (4.75 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل زيادة حادة في إيرادات النفط.
  • قفز مجمل الإيرادات إلى ستة مليارات و677 مليون ريال بحلول أغسطس/ آب 2018، ارتفاعا من خمسة مليارات و366 مليون ريال قبل عام.
  •  زادت النفقات بوتيرة أبطأ إلى سبعة مليارات و968 مليون ريال من سبعة مليارات و342 مليون ريال.
  • تتوقع الخطة الأصلية لميزانية عمان للعام 2018 إنفاقا قدره 12.5 مليار ريال، وإيرادات 9.5 مليار ريال مع عجز ثلاثة مليارات ريال.
  • تفترض خطة ميزانية الدولة متوسطا لسعر النفط عند 50 دولارا للبرميل.
خلفية:
  • كان سعر برميل النفط قد تجاوز 80 دولارا للبرميل الشهر الماضي، قبل أن ينخفض إلى نحو 72 دولارا للبرميل بعد أن قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها ستمنح إعفاء مؤقتا لثماني دول من عقوبات على إيران.
المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)