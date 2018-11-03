انخفاض عجز ميزانية سلطنة عمان 34% في 8 أشهر

أظهرت بيانات من وزارة المالية في سلطنة عمان أن العجز في ميزانية الدولة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2018 انكمش بنسبة 34% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ما القصة؟

تقلص العجز في ميزانية سلطنة عمان إلى إلى 1.83 مليار ريال (4.75 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل زيادة حادة في إيرادات النفط.

قفز مجمل الإيرادات إلى ستة مليارات و677 مليون ريال بحلول أغسطس/ آب 2018، ارتفاعا من خمسة مليارات و366 مليون ريال قبل عام.

زادت النفقات بوتيرة أبطأ إلى سبعة مليارات و968 مليون ريال من سبعة مليارات و342 مليون ريال.

تتوقع الخطة الأصلية لميزانية عمان للعام 2018 إنفاقا قدره 12.5 مليار ريال، وإيرادات 9.5 مليار ريال مع عجز ثلاثة مليارات ريال.

تفترض خطة ميزانية الدولة متوسطا لسعر النفط عند 50 دولارا للبرميل.

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