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اقتصاد|تركيا

الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر أمام الدولار

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي
3/11/2018

ارتفعت الليرة التركية أمس الجمعة إلى أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أشهر أمام الدولار

ما القصة؟
  • قفزت الليرة 1.7% إلى 5.4200 مقابل الدولار مقارنة مع 5.51 عند الإغلاق يوم الخميس.
  • تواصل الليرة تعافيها من مستويات انخفاض قياسيِة  كانت هوت إليها في أغسطس/ آب الماضي.
  • لا تزال الليرة منخفضة 30% أمام الدولار عن مستواها في بداية العام.
لماذا عاودت الليرة الارتفاع؟
  • بدعم من تفاؤل المستثمرين بأن تركيا ستحصل على إعفاء من عقوبات أمريكية تستهدف النفط الإيراني.
  • قرار واشنطن رفع عقوبات عن وزيري العدل والداخلية التركيين بعد نزاع دبلوماسي حول احتجاز قس أمريكي بتركيا.
  • في بادرة على تحسن في العلاقات، رفعت الولايات المتحدة عقوبات عن وزيري العدل والداخلية التركيين بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق سراح قس أمريكي كان محتجزا في تركيا.

وكان انخفاض الليرة المتسارع جاء بعد القلق من تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية ونزاع دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.

المصدر : رويترز
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