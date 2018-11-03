الليرة التركية عند أعلى مستوى منذ 3 أشهر أمام الدولار

ارتفعت الليرة التركية أمس الجمعة إلى أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أشهر أمام الدولار

ما القصة؟

قفزت الليرة 1.7% إلى 5.4200 مقابل الدولار مقارنة مع 5.51 عند الإغلاق يوم الخميس.

تواصل الليرة تعافيها من مستويات انخفاض قياسيِة كانت هوت إليها في أغسطس/ آب الماضي.

لا تزال الليرة منخفضة 30% أمام الدولار عن مستواها في بداية العام.

لماذا عاودت الليرة الارتفاع؟

بدعم من تفاؤل المستثمرين بأن تركيا ستحصل على إعفاء من عقوبات أمريكية تستهدف النفط الإيراني.

قرار واشنطن رفع عقوبات عن وزيري العدل والداخلية التركيين بعد نزاع دبلوماسي حول احتجاز قس أمريكي بتركيا.

في بادرة على تحسن في العلاقات، رفعت الولايات المتحدة عقوبات عن وزيري العدل والداخلية التركيين بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق سراح قس أمريكي كان محتجزا في تركيا.

وكان انخفاض الليرة المتسارع جاء بعد القلق من تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية ونزاع دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.