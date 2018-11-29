مصر تنهي العمل بآلية لضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب

قال البنك المركزي المصري أمس الأربعاء إنه قرر إنهاء العمل بآلية تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية سحب أموالهم بالدولار.

ضمان البنك المركزي:

كانت مصر وضعت تلك الآلية في مارس/ آذار 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية.

لكن محللين قالوا إن الاستمرار في استخدام الآلية أحدث تشوها في السوق.

هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال قال إن القرار خطوة إيجابية.

ذكر البنك في بيان أن القرار سيشمل "استثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك)".

قال البنك إن القرار سيسري اعتبارا من الرابع من ديسمبر كانون الأول، وإنه لن يجري تطبيقه على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل المستثمرين الأجانب قبل ذلك التاريخ.

أسلوب التسعير الحالي

أوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه، أسلوب تسعير الدولار عند الخروج من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وفقاً للآتي:

يُصدر المستثمر الأجنبي تعليماته لأمين الحفظ الخاص به (البنك) لتحويل المعادل بالنقد الأجنبي لإجمالي متحصلات العملة المحلية الخاصة بذلك المستثمر، من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

يتحقق أمين الحفظ من دخول المستثمر الأجنبي في الأصل إلى سوق رأس المال المصري من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، ويصادق على أن المبلغ المطلوب تحويله يمثل بشكل صحيح إجمالي متحصلات المعاملات المحددة لذلك المستثمر.

يبيع البنك المركزي المبلغ المطلوب بالدولار لأمين الحفظ بسعر البيع المعلن من البنك المركزي في الساعة الثانية بعد الظهر، مضافاً إلى ذلك السعر هامش يبلغ 0.5%. ويظهر سعر البيع المعلن من المركزي على صفحة "رويترز" أو صفحة "بلومبيرغ".

يبيع أمين الحفظ مبلغ الدولار إلى المستثمر الأجنبي بالسعر ذاته المذكور الذي باع به البنك المركزي إلى أمين الحفظ (back to back).

يتعين على أمين الحفظ تنفيذ تعليمات المستثمر الأجنبي في ما يتعلق بتحويل تلك المبالغ إلى الخارج حق يومي عمل (value spot).

آلية "الإنتربنك"