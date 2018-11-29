البحرين تستعد لتنفيذ إجراءات تقشف وترقب لغضب شعبي

يتجه البرلمان الجديد في البحرين للموافقة سريعا على إجراءات تقشف حساسة لضمان الحصول على مساعدات خليجية، لكن الحكومة البحرينية قد تنفذ هذه الإجراءات على مراحل لتفادي الغضب الشعبي.

ما القصة؟

تحتاج البحرين، إلى تقليص الإنفاق الحكومي نظرا لتضرر ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط منذ 2014، وتكافح البلاد لخفض النفقات، وفي الوقت نفسه تفادي حدوث غضب شعبي بسبب الإصلاحات المالية.

عرضت السعودية، الداعم الرئيسي للبحرين بجانب دولة الإمارات والكويت، على المنامة حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار، على مدى خمس سنوات حتى 2022 لإنقاذ الحكومة، إذا مضت قدما في إصلاحات مالية لتحقيق تعادل الميزانية.

من المرجح أن تواجه الإجراءات التقشفية مقاومة من الشيعة البحرينيين، الذين يقولون إنهم محرومون بالفعل من الوظائف والخدمات الحكومية وإنهم يُعامَلون كمواطنين من الدرجة الثانية في البلد الذي يوجد به مقر الأسطول الخامس الأمريكي.

وصف نشطاء الانتخابات بأنها "مسرحية هزلية" بعدما حلت السلطات جماعات معارضة رئيسية، ومنعت أعضاءها من المشاركة.

ربما تستغل المعارضة إجراءات التقشف للطعن في شرعية البرلمان الجديد.

أبرز التصريحات حول التقشف:

جمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى: "سيظل الاقتصاد المشكلة الكبرى أمام مجلس النواب الجديد، ويجب أن يدرك البرلمان الجديد أن هناك بعض الموضوعات لا تحتمل التأخير، نظرا لأن أي تأخير لن يكون في مصلحة البحرين".

"سيظل الاقتصاد المشكلة الكبرى أمام مجلس النواب الجديد، ويجب أن يدرك البرلمان الجديد أن هناك بعض الموضوعات لا تحتمل التأخير، نظرا لأن أي تأخير لن يكون في مصلحة البحرين". المتحدثة باسم الحكومة لرويترز: "سيشارك البرلمان الجديد في كل خطوة في برنامج التوازن المالي للحكومة".

"سيشارك البرلمان الجديد في كل خطوة في برنامج التوازن المالي للحكومة". علي الأسود، رئيس جمعية الوفاق المعارضة: "ندرس الدعوة لاحتجاجات وتحريك الشارع ضد التقشف والضرائب الجديدة".

"ندرس الدعوة لاحتجاجات وتحريك الشارع ضد التقشف والضرائب الجديدة". جمال داوود النائب البرلماني: "ترتبط ضريبة القيمة المضافة بالإرادة السياسية، وهي جزء من التزامنا بقيمنا… وفي مصلحة الجميع". علي العرادي نائب رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته: إن خطة الحكومة ستتم الموافقة عليها في يناير كانون الثاني، وكذلك ميزانية الدولة في 2019-2020، والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من الخفض، بحلول أبريل نيسان القادم.

"ترتبط ضريبة القيمة المضافة بالإرادة السياسية، وهي جزء من التزامنا بقيمنا… وفي مصلحة الجميع". إن خطة الحكومة ستتم الموافقة عليها في يناير كانون الثاني، وكذلك ميزانية الدولة في 2019-2020، والتي من المتوقع أن تشهد مزيدا من الخفض، بحلول أبريل نيسان القادم. إليزابيث ديكينسون كبيرة محللي شؤون شبه الجزيرة العربية لدى مجموعة الأزمات الدولية: إن البحرينيين مطالبون بالتكيف مع إجراءات التقشف في وقت يتباطأ فيه الدخل وتقل الفرص.

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