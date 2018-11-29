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اقتصاد

احتياطيات قطر الأجنبية تحقق أعلى مستوى في عامين

مصرف قطر المركزي
مصرف قطر المركزي
29/11/2018

أظهرت بيانات رسمية (الخميس) ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بنسبة 1.95 بالمائة على أساس شهري، ولأعلى مستوى في عامين.

ارتفاع الاحتياطي
  • أوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 172.48 مليار ريال (47.6 مليار دولار) الشهر الماضي، مقارنة بمبلغ 169.17 مليار ريال (46.7 مليار دولار) في شهر سبتمبر/ أيلول السابق له.
  • ارتفع الاحتياطي القطري وعلى أساس سنوي بنسبة 31.2 بالمائة، مقارنة بنحو 131.4 مليار ريال (36.3 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
تفاصيل الاحتياطي
  • 69.5 مليار ريال (19.2 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية.
  •  53.1 مليار ريال (14.6 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.
  • 4.47 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) أرصدة الذهب.
  • 43.3 مليار ريال (11.9 مليار دولار) استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية.
تجاوز الحصار
  • في 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصار بريا وجويا، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.
  • إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.
المصدر : الأناضول
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