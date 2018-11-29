احتياطيات قطر الأجنبية تحقق أعلى مستوى في عامين

أظهرت بيانات رسمية (الخميس) ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بنسبة 1.95 بالمائة على أساس شهري، ولأعلى مستوى في عامين.

ارتفاع الاحتياطي

أوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 172.48 مليار ريال (47.6 مليار دولار) الشهر الماضي، مقارنة بمبلغ 169.17 مليار ريال (46.7 مليار دولار) في شهر سبتمبر/ أيلول السابق له.

ارتفع الاحتياطي القطري وعلى أساس سنوي بنسبة 31.2 بالمائة، مقارنة بنحو 131.4 مليار ريال (36.3 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

تفاصيل الاحتياطي

69.5 مليار ريال (19.2 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية.

53.1 مليار ريال (14.6 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.

4.47 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) أرصدة الذهب.

43.3 مليار ريال (11.9 مليار دولار) استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية.

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