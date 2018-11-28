مصر للطيران.. خسائر مستمرة بلغت 20 مليار جنيه

قال رئيس الشركة القابضة للطيران في مصر أحمد عادل، إن خسائر شركة مصر للطيران بلغت 19.9 مليار جنيه مصري (1.1 مليار دولار)، نتيجة إلغاء بعض الخطوط الرابحة.

تصريحات رئيس الشركة القابضة للطيران:

الشركة في إطار عملية التطوير سترفع عدد الطائرات، ليصل إلى 77 طائرة، كما تم الاتفاق مع استشاري عالمي.

الاستشاري سيشرف على عملية التطوير وإعادة الهيكلة، على أن تكون فترة التطبيق ما بين 18 و 24 شهرا.

خلال كلمته بلجنة السياحة في مجلس النواب أمس الأول الاثنين أشار إلى أن ٨٦ % من التكاليف، تذهب في الوقود.

من جانبه، قال وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري إن مديونية الشركة بلغت 20 مليار جنيه من عام 2011 وحتى عام 2015، وإن الوزارة تحتاج لدعم الدولة في سداد هذه الديون.

8 سنوات من الخسائر

بهذا تكون مصر للطيران قد أتمت العام المالي الثامن لخسائرها، التي تخطت أكثر من 12 مليار جنيه في أول خمس سنوات منها.

بعد تحقيقها خسارة بالعام المالي 2002/2003 بنحو 246 مليون جنيه، تحولت للربح طوال السنوات المالية السبع التالية، لتبلغ أرباحها 533 مليون جنيه بالعام المالي 2009/2010، ثم تبدل حالها لتتحول للخسارة المستمرة حتى الآن.

مبررات

تعزو قيادات الشركة الخسائر إلى تراجع السياحة، خاصة أن ما بين 83% و 91% من السياح الواصلين لمصر يصلون بالجو، وربطوا ذلك بالتوترات السياسية التي شهدتها البلاد بدءا من 25 يناير/كانون ثاني 2011، ثم أحداث الثلاثين من يونيو/حزيران 2013 وفض اعتصامات رابعة والنهضة بالقوة المسلحة وإعلان حالة الطوارئ، وقيام عدد من الدول بحظر سفر مواطنيها لمصر.

تلا ذلك سقوط الطائرة الروسية بسيناء بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015 ومقتل كل ركابها، وحظر عدد من الدول سفر مواطنيها لمصر وأبرزها روسيا وإنجلترا، ثم سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس بالبحر المتوسط ووفاة ركابها في مايو/أيار 2016.

وكذلك زيادة المصروفات بسبب ارتفاع تكلفة الوقود، والعمالة التي تصل لحوالي 33 ألف موظف، وارتفاع مصروفات الصيانة مع تقادم الطائرات.

لكن تلك المبررات لم تجد قبولا لدى المتخصصين، ويرجعون الخسائر لسوء الإدارة، وفرض الدولة عليها تسيير رحلات سياسة لدول وعواصم لا تفي بنفقات التشغيل.

يدللون على رأيهم بأن السياحة قد تحسنت في العام المالي 2012/2013 والذي تولى فيه الرئيس مرسي، ليصل عدد السياح خلاله إلى 12.2 مليون سائح، ومع ذلك انخفضت الخسائر خلاله إلى 1.7 مليار جنيه فقط.

خلفية