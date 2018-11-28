البث الحي
اقتصاد

إثيوبيا تطيح بدبي وتصبح أكبر مسير للرحلات إلى أفريقيا

دبي أنفقت مليارات لبناء مزارات سياحية من بينها أعلى برج في العالم
دبي أنفقت مليارات لبناء مزارات سياحية من بينها أعلى برج في العالم
28/11/2018

أطاحت إثيوبيا بمدينة دبي الإماراتية لتصبح أكبر مسير للرحلات إلى أفريقيا الأمر الذي سلط الضوء على نجاح شركة الخطوط الجوية الحكومية في التوسع وإصلاحات رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد.

التفاصيل
  • شركة "فورورد كيز" للاستشارات في مجال السفر قالت، الأربعاء، إن مطار أديس أبابا زاد عدد الركاب الدوليين إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لخمس سنوات على التوالي وتفوق في 2018 على مطار دبي، أحد أكثر المطارات المزدحمة بالمسافرين في العالم، ليصبح مركز النقل للرحلات الطويلة للمنطقة.
  • فورورد كيز حللت بيانات من أنظمة حجوزات السفر التي تسجل 17 مليون حجز يوميا.
  • فورود كيز خلصت إلى أن عدد المسافرين لمسافات طويلة إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عبر أديس أبابا زاد بواقع 85 في المئة من 2013 إلى 2017.
  • عمليات النقل عبر دبي خلال الفترة ذاتها زادت بواقع 31 في المئة.
  • معدل النمو بلغ حتى الآن هذا العام في أديس أبابا 18 في المئة مقابل ثلاثة في المئة لدبي.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)