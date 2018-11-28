إثيوبيا تطيح بدبي وتصبح أكبر مسير للرحلات إلى أفريقيا

أطاحت إثيوبيا بمدينة دبي الإماراتية لتصبح أكبر مسير للرحلات إلى أفريقيا الأمر الذي سلط الضوء على نجاح شركة الخطوط الجوية الحكومية في التوسع وإصلاحات رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد.

التفاصيل