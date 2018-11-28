إثيوبيا تطيح بدبي وتصبح أكبر مسير للرحلات إلى أفريقيا

أطاحت إثيوبيا بمدينة دبي الإماراتية لتصبح أكبر مسير للرحلات إلى أفريقيا الأمر الذي سلط الضوء على نجاح شركة الخطوط الجوية الحكومية في التوسع وإصلاحات رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد.
التفاصيل
- شركة "فورورد كيز" للاستشارات في مجال السفر قالت، الأربعاء، إن مطار أديس أبابا زاد عدد الركاب الدوليين إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لخمس سنوات على التوالي وتفوق في 2018 على مطار دبي، أحد أكثر المطارات المزدحمة بالمسافرين في العالم، ليصبح مركز النقل للرحلات الطويلة للمنطقة.
- فورورد كيز حللت بيانات من أنظمة حجوزات السفر التي تسجل 17 مليون حجز يوميا.
- فورود كيز خلصت إلى أن عدد المسافرين لمسافات طويلة إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عبر أديس أبابا زاد بواقع 85 في المئة من 2013 إلى 2017.
- عمليات النقل عبر دبي خلال الفترة ذاتها زادت بواقع 31 في المئة.
- معدل النمو بلغ حتى الآن هذا العام في أديس أبابا 18 في المئة مقابل ثلاثة في المئة لدبي.