رويترز: الفقراء الخاسر الأكبر من حملة ضد البناء على الأرض الزراعية في مصر

قالت وكالة رويترز في تقرير لها إن الفقراء في مصر هم الأكثر تضررا من الحملة التي تشنها الحكومة المصرية ضد البناء على الأراضي الزراعية.

ما القصة؟

الحكومة المصرية بدأت، الإثنين، حمله تقول إنها تستهدف إزالة التعديات على 19 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

مصر أجرت تعديلا قانونيا دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني يمكن بمقتضاه الحكم على من يبني على الأرض الزراعية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري (280 ألف دولار).

الغرامة القصوى قبل هذا التعديل كانت 50 ألف جنيه مصري (2800 دولار) ولم تكن عقوبة السجن محددة قبل التعديل.

السلطات المصرية تقول إنها تسعى لتوفير مساكن للفقراء بهدف الحد من البناء على الأراضي الزراعية.

محللون يقولون إن الكثير من الوحدات في مشاريع الإسكان الحكومية الجديدة غالية الثمن وإن الخدمات فيها غير كافية. ونتيجة لذلك يظل عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة خاليا بينما يواصل الناس إقامة مبانٍ غير مرخصة على الأرض الزراعية.

بينما تشن السلطات حملة على من يبنون على الأرض الزراعية فإنها لا تقدم بدائل تذكر لمن يحتاجون إلى مساكن في متناول اليد.

يبلغ عدد سكان مصر نحو 100 مليون نسمة، يعيش نحو 38 مليونا منهم في مناطق عشوائية.

منطقة دلتا النيل واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في البلاد وهي أيضا واحدة من أكثر المناطق تضررا من البناء غير المرخص.

ماذا تقول الحكومة المصرية؟

السلطات المصرية تقول إنها تستهدف من هذه الحملة وتشديد العقوبة إنهاء البناء غير المرخص على الأراضي الزراعية والحد من الزحام.

وفقا لبيانات وزارة الزراعة فقد أتى البناء بالمخالفة للقانون على ما يقرب من 85 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ ثورة 2011.

يمثل هذا زيادة بنسبة 40% في المتوسط ​​سنويا مقارنة بفترة ما قبل الثورة وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيانات تعود إلى عام 1983.

تقول وزارة الزراعة إنه تم استعادة 28 ألف فدان من هذه المساحة لكن معظم هذه الأراضي لم يتم زراعتها مرة أخرى.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علق في إحدى المناسبات في سبتمبر/أيلول الماضي على صورة تظهر المنازل في الأراضي الزراعية وقال إن التعديات على الأراضي الزراعية تعني زيادة النمو العشوائي الذي لا تتوافر له خدمات المياه والكهرباء والطرق.

في محاولة لمعالجة الاحتياجات السكنية المتزايدة تقول الحكومة إنها أطلقت سلسلة من مشاريع الإسكان وتقوم بتطوير 42 مدينة جديدة لكن الكثير منها لم يشغل وحداته السكنية سوى عدد قليل من السكان.

المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، حامد عبد الدايم، قال، إن الافتقار إلى السكن ليس مبررا للتعدي على الأراضي الزراعية.

المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اللواء أركان حرب محمد حلمي عبد الحميد، ، قال إن الحكومة تحاول زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي في الصحراء.

عبد الحميد أوضح أنه بالإضافة إلى تشديد العقوبات تعمل الحكومة على التوسع في هدم المنازل المخالفة على الأراضي الزراعية، معتبرا أن "الأرض الزراعية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منها أو التعدي عليها".

آراء خبراء:

الباحثة الأولى في برنامج كارنيغي للشرق الأوسط، ميشيل دنّ، ، علقت على عزوف المواطنين عن اقتناء المساكن الحكومية وتفضيل البناء على الأراضي الزراعية بقولها: "هذا يبين أن سوق الإسكان مشوهة ولم تفلح حوافز الأسعار وسهولة التعامل".

دن: "يبدو أن أحد هذه الطرق هو التحكم في التطوير العقاري وتوجيه الناس نحو التجمعات السكنية التي تبنيها الحكومة بدلا من التجمعات التي تنمو بشكل طبيعي في الأماكن التي يرغب الناس في العيش فيها".

مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن الملائم، ليلاني فرحة، قالت إن معدل شغل الوحدات السكنية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والشروق يبلغ 65% و50% و55% على التوالي، بينما يبلغ معدل الإشغال في مدينة 6 أكتوبر، وهي واحدة من أقدم المدن الجديدة، 75%.

فرحة أوضحت أن معدلات الإسكان المنخفضة تعني أن الناس في بعض المدن الجديدة يعانون من نقص خدمات التعليم والصحة وخدمات الطوارئ والنقل ومصادر الأغذية.

بحسب فرحة فإنه رغم أن لدى الحكومة برنامجا للإسكان الاجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فإن المصريين من أصحاب أقل الدخول لا يستفيدون سوى من 2.2% فقط من السكن الاجتماعي.

مدير تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال في مصر، كيفن غراهام، قال إن الأرض المخصصة للإسكان باهظة الثمن في العادة، وأضاف: "تقتنص شركات التطوير العقاري هذه الأراضي لكن ينتهي بها الأمر في كثير من الأحيان إلى بناء منازل باهظة الثمن بدلاً من بناء منازل بأسعار معقولة".

غراهام أوضح أن العقوبات الجديدة الأكثر صرامة للبناء على الأرض الزراعية هي جزء من جهد أوسع من جانب الحكومة من أجل تعزيز الإيرادات من خلال الضرائب، كما دعا إلى إتاحة خيارات لأولئك الذين يدفعون للبناء خارج النطاق الرسمي، كي يكون هناك حل حقيقي للمشكلة.

قصص من معاناة الفقراء: