فواتير المحمول وملكية السيارات تمنع الحصول على الدعم بمصر

تعتزم وزارة التموين في مصر إضافة عدد من الاشتراطات الجديدة ضمن المعايير التي تحدد أحقية المواطن في الحصول على الدعم السلعي، في إطار جهودها لتنقية وتنقيح البطاقات التموينية.

ماهي هذه الاشتراطات؟

وفقا لما نقلته جريدة المال أمس عن مصدر مطلع بالوزارة سيتم إلغاء البطاقات التموينية أو عدم استخراج بطاقات جديدة لكل من:

يحصل على راتب ثابت يبدأ من 7 آلاف جنيه.

من يدفع فاتورة كهرباء تبدأ من 1200 جنيه.

من لديه أكثر من خط هاتف محمول "فاتورة" أو يدفع فاتورة لخط محمول بداية من 500 جنيه شهريا.

من يمتلك سيارة حديثة، أو تحديدها بحسب السعة اللترية "CC".

مكان السكن، وقيمة الإيجار شهريا.

أصحاب البطاقات التموينية المهاجرين إلى الخارج، والعاملين بالخارج، والمتوفين، والمكررين على أكثر من بطاقة تموينية.

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