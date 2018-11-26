فواتير المحمول وملكية السيارات تمنع الحصول على الدعم بمصر

تعتزم وزارة التموين في مصر إضافة عدد من الاشتراطات الجديدة ضمن المعايير التي تحدد أحقية المواطن في الحصول على الدعم السلعي، في إطار جهودها لتنقية وتنقيح البطاقات التموينية.
ماهي هذه الاشتراطات؟
وفقا لما نقلته جريدة المال أمس عن مصدر مطلع بالوزارة سيتم إلغاء البطاقات التموينية أو عدم استخراج بطاقات جديدة لكل من:
- يحصل على راتب ثابت يبدأ من 7 آلاف جنيه.
- من يدفع فاتورة كهرباء تبدأ من 1200 جنيه.
- من لديه أكثر من خط هاتف محمول "فاتورة" أو يدفع فاتورة لخط محمول بداية من 500 جنيه شهريا.
- من يمتلك سيارة حديثة، أو تحديدها بحسب السعة اللترية "CC".
- مكان السكن، وقيمة الإيجار شهريا.
- أصحاب البطاقات التموينية المهاجرين إلى الخارج، والعاملين بالخارج، والمتوفين، والمكررين على أكثر من بطاقة تموينية.
خلفيات:
- ليست المرة الأولى التي يذكر فيها هذا الأمر، ففي وقت سابق من هذا الشهر ذكر وزير التموين علي المصيلحي أن الحكومة تدرس حاليا إلغاء الدعم لمن يتقاضى 7 آلاف جنيه شهريا أو يزيد عنه، لافتا إلى أن هناك حوالي مليون بطاقة غير مستحقة للدعم.
- من المقرر أن تعلن المعايير الجديدة رسميا خلال الشهر المقبل، وفق تصريحات سابقة للوزير المصيلحي.
- في يوليو/ تموز 2017، رفعت الحكومة قيمة الدعم الشهري للمواطنين إلى 50 جنيها مقابل 21 جنيها في نوفمبر/تشرين ثاني 2016، الذي تم فيه تعويم الجنيه مقابل الدولار لينخفض من 9 جنيهات، إلى 18 جنيها مقابل الدولار.
- تدعم الحكومة نحو 68 مليونا و800 ألف مواطن من خلال نحو 20 مليونا و800 ألف بطاقة تموينية، حسب بيانات رسمية.
- تصل قيمة دعم السلع التموينية يصل إلى 42 مليار جنيه سنويا (الدولار يعادل 18 جنيها)، بينما يصل دعم الخبز إلى 45 مليار جنيه.
- إضافة أي شخص على البطاقة التموينية لأسرته، يكلف الدولة دعما سلعيا بمبلغ 50 جنيها، و150 رغيفًا في الشهر