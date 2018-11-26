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اقتصاد

توترات أوكرانيا تهدد أحد أهم مصادر القمح والسياحة لمصر

26/11/2018

تشهد أوكرانيا حاليا توترات سياسية بعد أن أعلن الرئيس بيترو بوروشينكو مساء أمس أنه سيتقدم بمقترح إلى البرلمان لإعلان الأحكام العرفية بالبلاد.

يأتي هذا بعد قيام الجيش الروسي بمهاجمة والاستيلاء على ثلاث قطع بحرية أوكرانية في البحر الأسود.

وتصدرت أخبار الصدام الأخير بين أوكرانيا وروسيا عناوين الصحف الاقتصادية العالمية صباح اليوم، مع دعوة الاتحاد الأوربي وحلف الناتو إلى ضبط النفس، فيما أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيجتمع لبحث الأزمة.

وأثارت وسائل الإعلام الغربية مخاوف من استغلال بوروشينكو الأحكام العسكرية كذريعة لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل، وهو ما يثير تساؤلات حول كل ما قد يعنيه ذلك للدولة التي تعد أحد أهم مصادر القمح والسياحة بالنسبة لمصر.

التفاصيل:
  • تعد أوكرانيا ضمن أكبر ثلاث دول مصدرة للقمح إلى مصر (سواء وفقا لـ UkrAgroConsult التي تقدر واردات مصر من القمح الأوكراني بـ 2.5 مليون طن سنويا، أو وفقا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية التي تقل كثيرا عن هذا الرقم).
  • وقعت هيئة الموانئ الأوكرانية أوائل الشهر الجاري مذكرتي تفاهم مع هيئتي ميناء الإسكندرية ودمياط، من شأنهما المساهمة في تيسير تدفق واردات الحبوب الأوكرانية إلى مصر.
  • تعد أوكرانيا أيضا ثاني أكبر مصدر للسياح إلى مصر، بنحو 800 ألف زائر أوكراني خلال عام 2017، وسجلت أعداد السائحين الأوكرانيين القادمين إلى مصر زيادة بمعدل 44% خلال النصف الأول من 2018.

 

المصدر : إنتربرايز
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