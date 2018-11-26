توترات أوكرانيا تهدد أحد أهم مصادر القمح والسياحة لمصر

تشهد أوكرانيا حاليا توترات سياسية بعد أن أعلن الرئيس بيترو بوروشينكو مساء أمس أنه سيتقدم بمقترح إلى البرلمان لإعلان الأحكام العرفية بالبلاد.

يأتي هذا بعد قيام الجيش الروسي بمهاجمة والاستيلاء على ثلاث قطع بحرية أوكرانية في البحر الأسود.

وتصدرت أخبار الصدام الأخير بين أوكرانيا وروسيا عناوين الصحف الاقتصادية العالمية صباح اليوم، مع دعوة الاتحاد الأوربي وحلف الناتو إلى ضبط النفس، فيما أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيجتمع لبحث الأزمة.

وأثارت وسائل الإعلام الغربية مخاوف من استغلال بوروشينكو الأحكام العسكرية كذريعة لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار المقبل، وهو ما يثير تساؤلات حول كل ما قد يعنيه ذلك للدولة التي تعد أحد أهم مصادر القمح والسياحة بالنسبة لمصر.

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