تقرير: إنتاج السعودية من النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 80 عاما

نقلت وكالتي رويترز وبلومبرغ عن مصدر في صناعة النفط إن إنتاج السعودية اليومي من النفط الخام ارتفع إلى 11.3 مليون برميل وهو أعلى معدل إنتاج منذ بدء المملكة استخراج النفط قبل 80 عاما.

التفاصيل:

ضغوط ترمب:

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2018