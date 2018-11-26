تقرير: إنتاج السعودية من النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 80 عاما

نقلت وكالتي رويترز وبلومبرغ عن مصدر في صناعة النفط إن إنتاج السعودية اليومي من النفط الخام ارتفع إلى 11.3 مليون برميل وهو أعلى معدل إنتاج منذ بدء المملكة استخراج النفط قبل 80 عاما.

التفاصيل:

المصدر المطلع أوضح أن إنتاج السعودية من النفط الخام بلغ ما بين 11.1 مليون و11.3 مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

بلومبرغ قالت إن متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام تراوح في وقت سابق من الشهر الجاري بين نحو 10.8 مليون و10.9 مليون برميل يوميا.

المستويات تزيد بنحو 0.5 مليون برميل يوميا، بما يعادل 0.5 في المئة من الطلب العالمي، مقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تزيد تلك المستويات بأكثر من مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في أوائل 2018 حين كانت الرياض تخفض الإنتاج مع غيرها من أعضاء أوبك، ولن يتضح متوسط الإنتاج قبل انتهاء الشهر.

بلومبرغ نقلت عن مسؤولين تنفيذيين أن المملكة كانت تسحب من مخزوناتها المحلية والخارجية تحسبا للاضطراب الذي كان متوقعا بعد فرض واشنطن عقوبات على الإمدادات الإيرانية من النفط.

ضغوط ترمب:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغط على الرياض من أجل زيادة المعروض من النفط وخفض أسعاره في الأسواق العالمية.

ترمب وجه الشكر لنفسه على انخفاض أسعار النفط، وشبه ذلك بخفض ضريبي كبير للاقتصاد الأمريكي.

ترمب كتب على تويتر "رائع جدا أن أسعار النفط تنخفض (أشكرك أيها الرئيس ت.)" في إشارة إلى نفسه.

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2018

الرئيس الأمريكي قال قبل أيام على "تويتر": "أسعار النفط تنخفض… شكرا للسعودية، لكن لنخفض أكثر".

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2018

السعودية وافقت على زيادة الإمدادات كثيرا في يونيو/ حزيران الماضي استجابة لدعوات من زبائنها، بمن فيهم الولايات المتحدة والهند، للمساهمة في خفض أسعار النفط ومعالجة نقص المعروض تخوفا من العقوبات الأمريكية على إيران.

الخطوة أتت بنتائج عكسية على الرياض بعدما فرضت واشنطن عقوبات أخف من المتوقع على طهران.

الرئيس الأمريكي ساند ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول رغم دعوات الكثير من الساسة الأمريكيين لفرض عقوبات قاسية على الرياض.

ترمب كرر عدة مرات الإشارة إلى أهمية السعودية كثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

وكالة رويترز نقلت عن مراقبين إن ولي العهد سيسعى لتجنب المواجهة مع واشنطن، بما في ذلك على صعيد أسعار النفط.

أوبك: