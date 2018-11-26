بتكوين تواصل تراجعها مع استئناف البيع في العملات المشفرة

واصلت عملة بتكوين الرقمية، الاثنين، تراجعها لتسجل 3843 دولارا بخسائر تتجاوز الخمسة بالمئة عن أعلى مستويات.
ما الذي حدث؟
- التراجع جاء مدفوعا بتجدد عمليات البيع في العملات المشفرة عموما.
- العملات المشفرة الأخرى شهدت انخفاضات حادة أيضا، حيث نزلت عملة منصة إيثريوم 1.6 في المئة وعملة ريبل اكس.آر.بي بمقدار مماثل في خسائر تحركها حالة المعنويات بدرجة كبيرة.
- أحدث سعر لعملة بتكوين بلغ 3880 دولارا لتظل فوق أدنى مستوى للعام 2018 الذي سجلته الأسبوع الماضي.
- أفضى بيع واسع النطاق في العملات الرقمية إلى فقد أشهر عملة مشفرة في العالم ثلاثة أرباع قيمتها هذا العام.
- العملة الرقمية الشهيرة سجلت أعلى سعر لها في ديسمبر/كانون أول 2017 حيث تراوحت قيمتها بين 18500 و19400 دولار.