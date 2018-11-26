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اقتصاد|الجزائر

اتفاق جزائري صيني لإنشاء مجمع للفوسفات بقيمة 6 مليارات دولار

رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى
رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى
26/11/2018

وقعت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك" الإثنين اتفاق شراكة بقيمة 6 مليارات دولار مع الشركة الصينية "سيتيك" لإنشاء مجمع لإنتاج وتحويل الفوسفات شرقي الجزائر.

ما القصة؟
  • رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي،  قال إن المشروع يتيح فور بدئه الإنتاج عام 2022 رفع إنتاج الجزائر من الفوسفات إلى 10 ملايين طن مقابل مليون طن حاليا.
  • أويحيى: المشروع يوفر للجزائر عائدات حوالي ملياري دولار.
  • بحسب مستشار المدير التنفيذي لسوناطراك فرحات ونوغي فإن المشروع "تطلب استثمار 6 مليارات دولار".
  • سيتم استخراج المادة الأولية من منجم بلاد الحدبة في منطقة تبسة أقصى شرق البلاد بطاقة 500 مليون طن لإنتاج مشتقات الفوسفات وأسمدة فوسفورية وحامض الأمونياك.
  • المشروع يوفر ثلاثة آلاف وظيفة بمجرد انطلاق الإنتاج.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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