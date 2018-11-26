اتفاق جزائري صيني لإنشاء مجمع للفوسفات بقيمة 6 مليارات دولار

وقعت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك" الإثنين اتفاق شراكة بقيمة 6 مليارات دولار مع الشركة الصينية "سيتيك" لإنشاء مجمع لإنتاج وتحويل الفوسفات شرقي الجزائر.
ما القصة؟
- رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، قال إن المشروع يتيح فور بدئه الإنتاج عام 2022 رفع إنتاج الجزائر من الفوسفات إلى 10 ملايين طن مقابل مليون طن حاليا.
- أويحيى: المشروع يوفر للجزائر عائدات حوالي ملياري دولار.
- بحسب مستشار المدير التنفيذي لسوناطراك فرحات ونوغي فإن المشروع "تطلب استثمار 6 مليارات دولار".
- سيتم استخراج المادة الأولية من منجم بلاد الحدبة في منطقة تبسة أقصى شرق البلاد بطاقة 500 مليون طن لإنتاج مشتقات الفوسفات وأسمدة فوسفورية وحامض الأمونياك.
- المشروع يوفر ثلاثة آلاف وظيفة بمجرد انطلاق الإنتاج.