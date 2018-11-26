أكبر خسارة يومية للبورصة المصرية منذ 30 شهرا

انحدر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.82% في ختام تداولات جلسة أمس الأحد، ليتكبد أكبر خسائر يومية في 30 شهرا

وتأثر المؤشر بانهيارات أسهم البنوك على أثر إصدار قانون تعديل ضريبة الدخل، ليستقر عند مستوى 13153.6 نقطة.

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تراجعت أسهم ثمانية بنوك من العشرة التي جرى تداولها لكن معظم الانخفاضات الأخرى كانت بهامش أقل؛ ونزل سهم بنك التعمير والإسكان 3.6 %.

انهارت أسهم البنوك المقيدة في البورصة، في أول رد فعل على قرار مجلس الوزراء المصري الصادر الأربعاء الماضي بالموافقة على تعديل المادة رقم 58 من قانون الضريبة على الدخل والخاصة بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

تهاوي سهم أكبر بنك، البنك التجاري الدولي 7.9%، الذي يزن نحو ثلث وزن المؤشر وسجل السهم أسوأ أداء يومي له في 6 سنوات متراجعا عند أقل مستوياته في 10 أشهر إلى مستوى 73 جنيها و40 قرشا، فيما انخفض سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 10% إلى مستوى 11 جنيها و74 قرشا وهو الأدنى خلال عام.

هبطت أسهم بنوك "البركة" 5%، و"المصري لتنمية الصادرات" 4.5%، فضلا عن تراجع أسهم بنك "قناة السويس" 4.9%، وبنك "فيصل" 4.3%.

سجل السوق قيم تداولات 795 مليونا و200 ألف جنيه، من خلال تداول 205 ملايين و400 ألف سهم، بتنفيذ 26 ألفا و600 عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 173 شركة مقيدة، ارتفع منها 17 سهما، وتراجعت أسعار 121 سهما، في حين لم تتغير أسعار 35 سهما آخر ، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 745 مليارا و300 مليون جنيه، فاقدًا نحو 18 مليارا و300 مليون جنيه خلال الجلسة.

أسباب الهبوط