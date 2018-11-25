كارلوس غصن ينفي الاتهامات الموجهة إليه

نفى الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي كارلوس غصن أي إخفاء لعائداته وعمليات الاختلاس التي اتُهم بها، بحسب ما أفاد التلفزيون الياباني الرسمي "إن اتش كي" الأحد.
ما القصة؟
- لم يذكر التلفزيون الياباني مصدر المعلومات على الرغم من أن غصن الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية وينحدر من أصل لبناني لم يتحدث منذ توقيفه يوم الاثنين الماضي في طوكيو.
- التلفزيون الياباني نقل عن مصادر لم يسمها أن غصن لم يستخدم حقه في التزام الصمت لدى استجوابه وأشار إلى أنه لم تكن لديه يوما نية لإخفاء عائدات.
- صحيفة يوميوري شيمبون ذكرت أنه من المقرر أن يلتقي مسؤولون كبار من تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي هذا الأسبوع في هولندا، أحد مقار التحالف، في أول اجتماع لهم بعد توقيف غصن الإثنين الماضي.
- الصحيفة ذكرت أن الاجتماع في هولندا كان مقرراً منذ وقت طويل ولكن بعد التطوّرات الأخيرة، من المحتمل مناقشة مصير تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي.
خلفية:
- أُوقف غصن الذي لا يزال محتجزاً في اليابان تزامنا مع توقيف مساعده غريغ كيلي الأمريكي الجنسية.
- يُشتبه في عدم إعلانه كامل دخله كرئيس لمجلس إدارة شركة نيسان، وبأنه أخفى منه ما يوازي خمسة مليارات ين ياباني، بين يونيو/حزيران 2011 ويونيو/حزيران 2015.
- الصحيفتان اليابانيتان، ازاهي شيمبون ونيكاي، ذكرتا أنه فعل الشيء نفسه خلال الأعوام الثلاثة التالية أي حتى 2018 ما يعني أنه أخفى عن مصلحة الضرائب في اليابان 62 مليون يورو من دخله.
- يشتبه في عدم إعلانه الحصول على علاوة بقيمة 30 مليون يورو جناها من أرباح عن أسهم يملكها، بحسب ما نقلت صحيفة نيكاي.
- كيلي، مساعد كارلوس غص، نفى من جهته الاتهامات بحق غصن مشيراً إلى أنه تم دفع أجور الأخير كما ينبغي، وفق معلومات وسائل إعلام يابانية نُشرت الأحد.
- وكالة كيودو اليابانية للأنباء ذكرت أن شركة نيسان دفعت لشقيقة كارلوس 100 ألف دولار سنويا منذ عام 2002 مقابل عمل وهمي.
- كيودو: شركة نيسان شكلت فريقاً "سرياً" يضمّ أعضاء من مجلس إدارتها، لإجراء تحقيق داخلي هذا العام بعد الاشتباه بأن غصن أخفى أدلة.
- كيودو: نيسان تعتزم رفع دعوى مدنية ضد رئيسها السابق إذا تبيّن أن بعض نفقاته مثل استخدام مساكن فاخرة، ليس مطابقاً للقواعد.