كارلوس غصن ينفي الاتهامات الموجهة إليه

نفى الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي كارلوس غصن أي إخفاء لعائداته وعمليات الاختلاس التي اتُهم بها، بحسب ما أفاد التلفزيون الياباني الرسمي "إن اتش كي" الأحد.

ما القصة؟

لم يذكر التلفزيون الياباني مصدر المعلومات على الرغم من أن غصن الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية وينحدر من أصل لبناني لم يتحدث منذ توقيفه يوم الاثنين الماضي في طوكيو.

التلفزيون الياباني نقل عن مصادر لم يسمها أن غصن لم يستخدم حقه في التزام الصمت لدى استجوابه وأشار إلى أنه لم تكن لديه يوما نية لإخفاء عائدات.

صحيفة يوميوري شيمبون ذكرت أنه من المقرر أن يلتقي مسؤولون كبار من تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي هذا الأسبوع في هولندا، أحد مقار التحالف، في أول اجتماع لهم بعد توقيف غصن الإثنين الماضي.

الصحيفة ذكرت أن الاجتماع في هولندا كان مقرراً منذ وقت طويل ولكن بعد التطوّرات الأخيرة، من المحتمل مناقشة مصير تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي.

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