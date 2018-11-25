تكساس الأمريكية على وشك أن تكون أسوأ كابوس لـ "أوبك"

في أقل من عقد من الزمان، حفرت شركات الولايات المتحدة 114 ألف بئر نفطي في الحوض البرمي "البريميان" في غرب تكساس وجزء من نيو مكسيكو.

و من شأن ذلك أن يحقق هزيمة بالنقاط لمنظمة أوبك، حيث سيحقق الكثير من هذه الآبار أرباحًا حتى مع انخفاض أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل.

ما الذي سيحدث؟