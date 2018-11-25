السندات المصرية: تراجع في التغطية وارتفاع في التكلفة

شهد عطاء أذون الخزانة الذي أقامه البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي أجل 182 و364 يوما انخفاضا شديدا في الإقبال، ولم تغط المؤسسات المالية المبالغ التي طلبتها الوزارة.

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طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عطاءي أذون خزانة أجل 182 و364 يوما بقيمة 9.5 مليار جنيه لكل عطاء، في حين عرضت البنوك 7.926 مليار جنيه للأول، و9.32 مليار جنيه للثاني بنسب تغطية بلغت 0.8 و0.9 مرة فقط، وفقا لما ذكرته بيانات البنك المركزي.

سجل العائد المطلوب من البنوك ارتفاعا كبيرا يصل في حده الأقصى إلى 21.6% و23.001% لعطاءي 182 و364 يوما. والحد الأدنى 19.301% و19.501% على الترتيب. وقال مصدر بقطاع الخزانة بأحد البنوك إن السبب الرئيسي وراء العوائد المطلوبة غير المسبوقة من البنوك وكذلك تراجع معدلات التغطية هو قرار وزارة المالية بتعديل المعالجة الضريبية لأذون الخزانة والنشاط التشغيلي بالبنوك.

تعديلات ضريبة الدخل قد تكلف البنوك عدة مليارات:

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب من البنوك.

قال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل قد تصل إلى 10 مليارات جنيه.

أشار مجلس الوزراء في بيانه يوم الأربعاء الماضي إلى أن هذا التعديل يهدف إلى معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات والبنوك بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة.

وفقا للوضع الحالي، تخصم ضريبة الدخل من أدوات الدين الحكومية من المنبع بنسبة 20%، ثم تحتسب التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية ضمن تكاليف العمليات الأخرى للبنك، وهو ما يخفض إجمالي الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي يخفض الضريبة المحصلة من البنك.

المعادلة الجديدة لاحتساب الضريبة: