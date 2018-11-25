إشادة من "العمل الدولية" والفيفا بإصلاحات قطر لحماية حقوق العمالة الوافدة

أشادت "منظمة العمل الدولية" و"الاتحاد الدولي لكرة القدم"(فيفا) بالإصلاحات التي أقرتها قطر لحماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة.
التفاصيل:
- الإشادة جاءت خلال ندوة عقدها البرلمان الأوربي في بروكسل، أمس، وناقشت أهمية احترام معايير وقوانين حقوق الإنسان خلال تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
- ممثلا منظمة العمل الدولية و"فيفا" قالا إن قطر قامت بتغييرات جوهرية خلال السنوات الأخيرة لتأكيد حرصها على احترام حقوق كافة العاملين فيها، وليس عمال منشآت المونديال فقط، فضلا عن الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة خلال تشييدها ملاعب مونديال 2022.
- المتحدثان أشارا إلى إقرار قوانين جديدة، أبرزها إلغاء قانون الكفالة، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الذي أقر إلغاء شرط استصدار وثيقة الخروجية للسماح بسفر الوافدين.
بيت أندريس رئيس فرع العمل المعني بالمبادئ والحقوق الأساسية بمنظمة العمل الدولية
- ما شهدته قطر من تقدم في المجالات المذكورة يعد بالفعل نموذجا للتطور.
- المنظمة متواجدة في قطر لتشجيع تطوير حقوق العمال في هذا البلد.
- بدأنا عملنا هناك بمتابعة أوضاع العمال، وأماكن إقامتهم، وظروف عملهم، ومدى حصولهم على البيئة الصحية المناسبة، وشروط السلامة المطلوبة في أماكن العمل، وفقا لما يتطابق مع القانون الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية.
- بعد نقاشات استمرت لعدة أعوام، وتحديدا عام 2017، حققنا تطورا جوهريا مع قطر، بالتوقيع على اتفاقية تتضمن برنامجا شاملا للتعاون الفني بين المنظمة ودولة قطر.
فيديريكو أدييشي مسؤول قسم استدامة التطور والتنوع بالفيفا
- قطر أطلقت برنامجا إصلاحيا لتغيير قوانين العمل.
- رأينا تغييرات مذهلة في مجال قوانين العمل، ونحن سعداء برؤية هذا التطور، هناك شعور عام بأن هذه التغييرات مستمرة.
خلفية:
- قطر فازت عام 2010، باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وذلك كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط، وستقام المباريات خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول.