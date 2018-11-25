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اقتصاد

أبو ظبي تمول أول خط غاز إسرائيلي في البحر المتوسط

حقول الغاز بالبحر المتوسط بين مصر وإسرائيل وقبرص
حقول الغاز بالبحر المتوسط بين مصر وإسرائيل وقبرص
25/11/2018

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية النقاب عن تدشين خط بحري للغاز من خلال اتفاق تاريخي تم توقيعه بين إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، فيما تجاهلت الصحيفة ذكر الدور المصري في هذا الاتفاق.

التفاصيل:
  • القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي قالت إن "تل أبيب" وقعت اتفاقا وصفته بالتاريخي لمد خط غاز يربطها بأوربا، وذلك بدعم من الاتحاد الأوربي وبتمويل من إمارة أبو ظبي. وأوضحت أن التوصل للاتفاق جاء بعد عامين من المفاوضات، وستوقع عليه كل من إسرائيل واليونان وإيطاليا وقبرص.
  • ينص الاتفاق على مد خط للغاز الطبيعي في أعماق البحر المتوسط يعتبر الأطول في العالم حيث يصل طوله 2000 كيلومتر بما يتيح لإسرائيل تصدير الغاز للدول الموقعة على الاتفاق إضافة الي دول البلقان ودول أوربية أخرى.
  • وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينس، هو من بادر لهذه الخطوة، وقدم المقترح للاتحاد الأوربي في مؤتمر بأبو ظبي التي وافقت على المقترح وقررت تخصيص 100 مئة مليون دولار لهذا الغرض.
  • شطاينس: هذا الاتفاق من شأنه أن يعود بفائدة سياسية على إسرائيل، حيث من المتوقع أن يعدل الموقف الأوربي تجاه إسرائيل ويكبح ما وصفه بالنفوذ العربي في أوربا.
  • حسب التقديرات فإن الأنبوب البحري سيكون بطول ألفي كيلومتر، وسيبدأ العمل بعد خمس سنوات.
خلفيات:
  • في مايو/ أيار الماضي، ناقش نتنياهو خلال قمة ثلاثية، مع قادة اليونان وقبرص الدفع بمشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان وأوربا، وذلك بداعي الأهمية الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لإسرائيل.
  • دراسات إسرائيلية تتحدث عن أن المياه الإقليمية مقابل الشريط الساحلي بين حيفا وعسقلان تحتوي على مخزون يبلغ 2.2 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 3 تريليونات متر مكعب خلال السنوات القليلة المقبلة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية
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