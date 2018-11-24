تونس: اتحاد الشغل يقر إضرابا عاما لرفع الأجور

قال الاتحاد العام التونسي للشغل (السبت) إنه سينفذ إضرابا وطنيا عاما في 17 من يناير/كانون الثاني المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.

ما القصة؟

التصعيد من اتحاد الشغل يأتي بعد إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد أنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد.

اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، أصدر بيانا قال فيه إنه "يجدد تمسكه بزيادة مجزية في الأجور ".

أضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل الخميس الماضي.

تجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

تقع الحكومة التونسية تحت ضغط الإضراب من جهة وضغط صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تثبيت الأجور في إطار إصلاحات القطاع العام من جهة أخرى.

خطة إصلاح القطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية إلى نحو 3.9% في 2019 مقارنة مع 4.9% متوقعة هذا العام وحوالي 6% العام الماضي.

يضغط صندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية لتثبيت بند الأجور في الموازنة العامة للدولة

لكن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال في خطاب أمام البرلمان: "هناك مشكلة حقيقة في تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع التضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة".

أبرز تصريحات الشاهد:

أريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية.

أولوية حكومته في قانون المالية 2019 اجتماعية بامتياز عبر معالجة غلاء الأسعار.

ستكون أولوياتنا معالجة هذه المسائل في المرحلة المقبلة، وعدم فرض ضرائب جديدة.

يوسف الشاهد ، رئيس الوزراء التونسي

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