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اقتصاد|إسبانيا

شاهد: موظفو أمازون في إسبانيا يضربون عن العمل في الجمعة السوداء

23/11/2018

دخل موظفون بشركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية في إضراب عن العمل اليوم الجمعة، رغم أنه يوافق يوم "الجمعة السوداء" الذي يعد أكثر يوم يشهد مبيعات للشركة طوال العام.

التفاصيل:
  • الموظفون المشاركون في الإضراب قالوا إنهم يحتجون على ما وصفوه بظروف العمل غير العادلة.
  • أحد الموظفين المشاركين في الإضراب قال إن الشركة تمارس الكثير من الضغوط على العمال.
  • شركة أمازون في إسبانيا قالت إن نحو 90% من الموظفين في مستودع اللوجستيات في منطقة سان فيرناندو دي هيناريس بالقرب من العاصمة مدريد انضموا إلى الإضراب.
  • دوغلاس هاربر، المتحدث باسم الشركة، قال إن أمازون قامت بتحويل شحنات التسليم إلى 22 مستودعا آخر مملوكة للشركة في البلاد.
خلفية:
  • الجمعة السوداء هو يوم الجمعة الذي يعقب الاحتفال بعيد الشكر في الولايات المتحدة، ويأتي في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
  • منذ عام 1952 أصبحت الجمعة السوداء بداية موسم التسوق قبل احتفالات أعياد الميلاد في الولايات المتحدة. وعلى مدى عقود أصبحت الجمعة السوداء مناسبة عالمية للتسوق، تقوم الشركات خلالها بتقديم تخفيضات واسعة، ما جعله يوما ينتظره المتسوقون للحصول على صفقات شراء رابحة، كما تنتظره الشركات لما تحققه من مبيعات هائلة في هذا اليوم.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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