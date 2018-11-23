شاهد: موظفو أمازون في إسبانيا يضربون عن العمل في الجمعة السوداء

دخل موظفون بشركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية في إضراب عن العمل اليوم الجمعة، رغم أنه يوافق يوم "الجمعة السوداء" الذي يعد أكثر يوم يشهد مبيعات للشركة طوال العام.

التفاصيل:

الموظفون المشاركون في الإضراب قالوا إنهم يحتجون على ما وصفوه بظروف العمل غير العادلة.

أحد الموظفين المشاركين في الإضراب قال إن الشركة تمارس الكثير من الضغوط على العمال.

شركة أمازون في إسبانيا قالت إن نحو 90% من الموظفين في مستودع اللوجستيات في منطقة سان فيرناندو دي هيناريس بالقرب من العاصمة مدريد انضموا إلى الإضراب.

دوغلاس هاربر، المتحدث باسم الشركة، قال إن أمازون قامت بتحويل شحنات التسليم إلى 22 مستودعا آخر مملوكة للشركة في البلاد.

خلفية: