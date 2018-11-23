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اقتصاد|ألمانيا

حكم قضائي بإعادة قيمة سيارات من إنتاج فولكسفاغن لمشتريها

محكمة ألمانية قضت بأن ترد فولسكفاغن إلى ملاك سياراتها من طراز غولف الثمن الأصلي البالغ 30 ألف يورو
محكمة ألمانية قضت بأن ترد فولسكفاغن إلى ملاك سياراتها من طراز غولف الثمن الأصلي البالغ 30 ألف يورو
23/11/2018

قضت محكمة ألمانية بوجوب إعادة فولكسفاغن للثمن الأصلي للسيارات من طراز "غولف" بالكامل لكل من مالكي هذه السيارة الذين اشتروها في عام 2012.

ويوجه هذا الحكم ضربة للشركة العملاقة لصناعة السيارات مع استمرار المعارك القضائية الخاصة بفضيحة غشها في انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل.

التفاصيل:
  • المحكمة قضت بأن ترد فولسكفاغن إلى الملاك الثمن الأصلي البالغ نحو 30 ألف يورو (34.2 ألف دولار) وفقا لما جاء في نسخة من الحكم.
  • متحدث باسم محكمة أوغسبورغ المدنية قال إن المحكمة قضت بأن فولكسفاغن تصرفت بشكل غير أخلاقي عندما زودت تلك السيارات ببرامج تتلاعب في قراءة انبعاثات العادم سعيا وراء زيادة المبيعات والأرباح عن طريق غش الزبائن.
  • فولكسفاغن قالت في بيان: "في رأينا، لا يوجد أساس قانوني لشكوى المستهلكين. المستهلكون لم يتكبدوا خسائر أو أضرارا. السيارات آمنة وصالحة للقيادة".
  • البيان: فولكسفاغن تعتقد أن محكمة أوغسبورغ أساءت تطبيق القانون وأضافت أنها ستطعن على الحكم في محكمة أعلى درجة.
  • البيان: جرى إصدار نحو تسعة آلاف حكم قضائي فيما يتصل بفضيحة انبعاثات الغاز، التي تكشفت في عام 2015 وغالبية شكاوى المستهلكين لم تلق نجاحا في عدة محاكم.
  • البيان: "قرار محكمة أوغسبورغ يقع في تناقض مع قرارات مختلفة لمحاكم أخرى في قضايا مشابهة".
  • فولكسفاعن: نحو 11 مليون سيارة حول العالم جرى تزويدها ببرامج يمكنها التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بالديزل.
  • لم تسجل أسهم فولكسفاغن تغيرا يذكر عند 151.88 يورو، بعد الحكم، حتى الساعة 08:44 بتوقيت غرينتش.
خلفية:
  • فولكسفاغن وافقت على دفع مليارات الدولارات في الولايات المتحدة لتسوية مطالبات من زبائن وجهات معنية بالبيئة وولايات وبائعين. وعرضت الشركة إعادة شراء 500 ألف سيارة ملوثة للبيئة في الولايات المتحدة.
  • لم تتوصل الشركة إلى اتفاقات مشابهة في أوربا، حيث تواجه مطالبات بمليارات الدولارات من مستثمرين وزبائن في أسوأ أزمة تمر بها أنشطتها منذ نشأتها.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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