أكثر من نصف مليون موظف يشاركون في إضراب عام بتونس

دخل نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام اليوم بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين.
التفاصيل:
- نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي قال إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.
- الطبوبي قال إن "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".
- يتوقع أن يشهد الإضراب مشاركة آلاف المحتجين في العاصمة تونس وعدد من المدن التونسية ضد قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور.
- الإضراب يشمل المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات، بينما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.
خلفية:
- رغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس فإن البلاد تواجه أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصا مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي.
- اتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو مليار ين و800 ألف دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة.
- تقول الحكومة إنها تهدف إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام من حوالي 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد الدولي، إلى 12.5% في عام 2020.
- يحث المقرضون الدوليون، وخصوصا صندوق النقد الدولي، الحكومة على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.
- يمثل الإضراب اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على المضي قدما في خطط الإصلاحات الاقتصادية وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.