أكثر من نصف مليون موظف يشاركون في إضراب عام بتونس

دخل نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام اليوم بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين.

التفاصيل:

نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي قال إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.

الطبوبي قال إن "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".

يتوقع أن يشهد الإضراب مشاركة آلاف المحتجين في العاصمة تونس وعدد من المدن التونسية ضد قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور.

الإضراب يشمل المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات، بينما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.

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