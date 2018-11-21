زوكربيرغ يتمسك بمنصبه في فيسبوك

قال مارك زوكربيرغ إنه يعتزم البقاء في منصبه كرئيس تنفيذي لفيسبوك، وسط دعوات لتغيير الإدارة وانتقادات لطريقة تعامل فيسبوك مع التدخل الروسي في المنصة.

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