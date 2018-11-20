لبنان تعلن وقوفها إلى جانب كارلوس غصن

قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها ستقف إلى جانب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة كل من نيسان ورينو بعد يوم من توقيفه في اليابان بسبب مزاعم ارتكاب مخالفات مالية.

التفاصيل:

وزارة الخارجية اللبنانية: الوزير جبران باسيل طلب من سفير لبنان في طوكيو مقابلة غصن ومتابعة القصية.

الخارجية اللبنانية: كارلوس غصن هو مواطن لبناني منتشر وهو يمثل أحد النجاحات اللبنانية في الخارج، والخارجية اللبنانية ستقف إلى جانبه في محنته لتتأكد من حصوله على محاكمة عادلة.

غصن ولد في البرازيل، وهو من أصول لبنانية ويحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية.

خلفية:

ألقي القبض على كارلوس غصن، وهو من أكبر المسؤولين في صناعة السيارات على مستوى العالم، بعد أن قالت شركة نيسان لصناعة السيارات إنه ارتكب مخالفات مالية وتهرب من الضرائب.

غصن يرأس تحالف "نيسان- رينو- ميتسوبيشي موتورز".

شركة نيسان قالت إن غصن استخدم أموال الشركة لأغراض شخصية وقام بالتقليل من بيانات الدخل الذي يجنيه لسنوات.

وسائل إعلام يابانية ذكرت أن غصن ظل لسنوات يفصح عن أنه يتقاضى أجرا سنويا بنحو خمسة مليارات ين، بينما كان يحصل على نحو عشرة مليارات ين.

خسائر:

أسهم التحالف الذي يرأسه غصن هوت في تعاملات بورصة طوكيو، وهبط مؤشر نيكي القياسي في البورصة إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع بعد القبض على غصن.

سهم نيسان موتور هوى 5.5 في المئة، وهو أقل مستوى منذ أغسطس آب 2016.

سهم نيسان شاتاي، الشركة المورد لنيسان، هبط 2.5 في المئة، وكيلها نيسان طوكيو سيلز هولدنغز تراجع 4.1 في المئة.

سهم ميتسوبيشي موتورز، وهي عضو في التحالف الفرنسي الياباني لصناعة السيارات، انخفض بنسبة 6.9 في المئة.

وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد اند بورز" أعلنت عن تصنيف ائتماني "بتداعيات سلبية" لشركة نيسان.

الوكالة قالت "وضعنا جميع تصنيفاتنا المتعلقة بفروع نيسان في الخارج في تصنيف ائتماني سلبي".

الوكالة حذرت من أن ربحية الشركة قد "تضعف إلى حد كبير" في العامين الماليين 2018 و2019 في حال أثرت قضية غصن على مبيعات نيسان أو على تحالفها مع "رينو" و"ميتسوبيشي موتورز".

الوكالة توقعت أن يكون خفض التصنيف "على الأرجح بدرجة واحدة".

دعم فرنسي-ياباني: