تركيا تتوقع وصول عدد السياح في 2018 إلى 40 مليونا

قال وزير السياحة التركي محمد أرصوي إن بلاده تتوقع تسجيل مستوى قياسي من عدد السياح في عام 2018 يزيد على 40 مليون سائح.
أبرز تصريحات وزير السياحة التركي محمد أرصوي:
- عدد الزائرين الأجانب للبلاد في 2018 سيصل إلى مستوى قياسي مرتفع ليتجاوز 40 مليون زائر في العام الحالي.
- هذا الرقم يمثل زيادة تصل إلى نحو 25% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد السياح 32.41 مليونا في 2017.
- نتوقع زيادة أكبر في عدد السياح خلال العام المقبل، فالحجوزات التي تمت بالفعل لعام 2019 تشير إلى عام أفضل بكثير ينتظر السياحة التركية.
خلفيات:
- فقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وهبطت إلى مستويات قياسية، وسط أزمة سياسية مع الولايات المتحدة، نتيجة محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون في تركيا، ومضاعفة واشنطن للرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التركيين.
- لكن الليرة عاودت الصعود منذ الشهر الماضي مع الإفراج عن برانسون والذي تبعه رفع عقوبات متبادلة على وزراء مطلع الشهر الجاري.
- تسبب انخفاض سعر الليرة التركية في انتعاش لسوق السياحة في البلاد، بعدما واجه صعوبات كثيرة منذ الانقلاب الفاشل عام 2016.
- أفادت مجموعة "توماس كوك" البريطانية العملاقة لتنظيم العطلات في أغسطس/آب أنها شهدت زيادة بنسبة 63% في الحجوزات إلى تركيا مقارنة بالعام الماضي.
- رئيس رابطة وكالات السياحة التركية فيروز باغليكايا أشار في أغسطس/آب إلى أن السياحة الروسية سجلت زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، بعدما تأثرت سلبا منذ الأزمة السياسية بين أنقرة وموسكو أواخر عام 2015.