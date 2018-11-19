تركيا تتوقع وصول عدد السياح في 2018 إلى 40 مليونا

رئيس رابطة وكالات السياحة التركية فيروز باغليكايا أشار في أغسطس/آب إلى أن السياحة الروسية سجلت زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، بعدما تأثرت سلبا منذ الأزمة السياسية بين أنقرة وموسكو أواخر عام 2015.