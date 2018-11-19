اعتقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيسان" .. ما السبب؟

أعلن التلفزيون الرسمي في اليابان، اليوم، أنه تم توقيف رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيسان" لصناعة السيارات كارلوس غصن في طوكيو بشبهة سوء السلوك المالي.

التفاصيل:

تلفزيون إن.إتش.كي الرسمي ذكر أن "مكتب مدعي منطقة طوكيو قام بتوقيف رئيس مجلس إدارة نيسان "غصن" بشبهة انتهاك القانون".

مجموعة "نيسان" أكدت معلومات صحفية مفادها أن رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن "أعلن على مدى عدة سنوات عن عائدات تقل عن مدخوله الفعلي" حسب نتائج تحقيق داخلي.

المجموعة: تم اكتشاف عدة أعمال سوء سلوك مثل استخدام أملاك الشركة لغايات شخصية.

صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية كانت قد ذكرت في وقت سابق على موقعها على الإنترنت أن مكتب مدعي طوكيو يقوم باستجواب غصن وقد يتم توقيفه في وقت قريب جدا وتوجه له تهم.

الصحيفة: يشتبه في أن يكون رئيس مجلس إدارة شركة نيسان، قد قلل بيانات مداخليه.

أساهي:ممثلو الادعاء بدأوا تفتيش مكاتب مقرات نيسان ومواقع أخرى اليوم.

فور الإعلان عن النبأ، تراجعت أسهم شركة "رينو" الفرنسية بأكثر من 12% في التعاملات الصباحية في باريس.

ميتسوبيشي

شركة ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات ذكرت أيضا أنها تعتزم اقتراح إقالة كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة بعد توقيفه بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

الشركة قالت "عقب اعتقال غصن، ونظراً لأن المخالفات المزعومة تتعلق بحوكمة الشركات والالتزام، فسيتم الاقتراح على مجلس الإدارة إقالة غصن فورا".

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