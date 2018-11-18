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اقتصاد

رئيس غرفة قطر: تأسيس 21 ألف شركة جديدة منذ بدء الحصار

العاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة
18/11/2018

قال رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، إن إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطر منذ بدء الحصار، بلغ 21 ألف شركة حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي.

تصريحات رئيس غرفة قطر لوكالة الأنباء القطرية
  • إطلاق العدد الكبير من الشركات في تلك الفترة المحدودة، يؤكد جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد، وعدم تأثره بالحصار المفروض.
  • القطاع الخاص القطري نجح في تبوء مكانة متميزة بالاقتصاد المحلي، خاصة في مرحلة الحصار، مستفيدا من مبادرات حكومية أفسحت له الطريق ليكون شريكا حقيقيا في النمو.
  • القطاع الخاص ساعد على توفير المنتجات كافة، ورفع الإنتاج وفتح قنوات تواصل جديدة مع أسواق خارجية، وتغلب على أي تداعيات محتملة للحصار.
  • ارتفع عدد المصانع التي دخلت طور الإنتاج منذ حصار قطر وحتى الفترة الأخيرة، بنحو 14 في المئة.
  • تستضيف سلطنة عمُان الشهر المقبل، معرض "صنع في قطر" الذي تنظمه الغرفة القطرية؛ وهو النسخة الثانية للمعرض، يشارك فيه 200 شركة قطرية عارضة.
خلفية:
  • منذ 5 من يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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