رئيس غرفة قطر: تأسيس 21 ألف شركة جديدة منذ بدء الحصار

قال رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، إن إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطر منذ بدء الحصار، بلغ 21 ألف شركة حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي.

تصريحات رئيس غرفة قطر لوكالة الأنباء القطرية

إطلاق العدد الكبير من الشركات في تلك الفترة المحدودة، يؤكد جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد، وعدم تأثره بالحصار المفروض.

القطاع الخاص القطري نجح في تبوء مكانة متميزة بالاقتصاد المحلي، خاصة في مرحلة الحصار، مستفيدا من مبادرات حكومية أفسحت له الطريق ليكون شريكا حقيقيا في النمو.

القطاع الخاص ساعد على توفير المنتجات كافة، ورفع الإنتاج وفتح قنوات تواصل جديدة مع أسواق خارجية، وتغلب على أي تداعيات محتملة للحصار.

ارتفع عدد المصانع التي دخلت طور الإنتاج منذ حصار قطر وحتى الفترة الأخيرة، بنحو 14 في المئة.

تستضيف سلطنة عمُان الشهر المقبل، معرض "صنع في قطر" الذي تنظمه الغرفة القطرية؛ وهو النسخة الثانية للمعرض، يشارك فيه 200 شركة قطرية عارضة.

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