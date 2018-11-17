مستثمرو فيسبوك يطالبون بتنحية زوكربيرغ عن قيادة الشركة

طلب مستثمرون بشركة فيسبوك من مارك زوكربيرغ التخلي عن منصب رئيس مجلس الإدارة بعد أن كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أن الشبكة الاجتماعية استأجرت شركة للعلاقات العامة لتشويه منتقديها.

التفاصيل بحسب صحيفة " ديلي تلغراف" البريطانية:

مطالب مستثمري فيسبوك سوف تزيد من صعوبة ما وصفته بالتحدي الهائل الذي يواجه البريطاني السير نك كليغ، الرئيس العالمي الجديد للسياسات والاتصالات في فيسبوك، والذي انضم للشركة خلال الشهر الماضي وطلبت منه الإدارة إجراء مراجعة لاستخدام فيسبوك لشركات الضغط السياسي.

دعا جوناس كرون، نائب الرئيس ومدير دعم المساهمين في شركة تريليوم التي تمتلك حصة في فيسبوك قدرها نحو 11 مليون دولار أمريكي، مارك زوكربيرغ إلى الاستقالة كرئيس لمجلس إدارة في أعقاب صدور التقرير.

قال كرون إن زوكربيرغ "يتصرف في الفيسبوك بشكل متفرد وكأنها ملكية خاصة به، وهذا ليس صحيحًا، إن فيسبوك شركة والشركات بحاجة إلى الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة من جهة، والرئيس التنفيذي من جهة أخري".

تعرض مارك زوكربيرغ والسير نك كليغ، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء البريطاني، للضغط بسبب التقارير التي أفادت بقيام فيسبوك بالاستعانة بشركة العلاقات العامة "ديفاينرز بابليك آفيرز" للمساعدة في إصلاح سمعة الشبكة الاجتماعية بعد الانتقادات الشديدة التي واجهتها المنصة تبعًا لطريقة تعاملها مع الفضائح المتكررة مثل التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016 وفضيحة كامبريدج أناليتيكا .

تفيد التقارير الصحفية أن شركة ديفاينرز بابليك أفيرز شجعت على تصوير منتقدي فيسبوك على أنهم يعادون السامية ونشرت مقالات إخبارية تنتقد منافسي فيسبوك، كما تم اتهام الشركة بمحاولة تشجيع الصحفيين على الإبلاغ عن ارتباط الجماعات المناهضة للفيسبوك برجل الأعمال الأمريكي جورج سوروس .

في المقابل، نفى زوكربيرغ معرفته بأن شركته استأجرت شركة ديفاينرز بابليك أفيرز للدعاية والعلاقات العامة للعمل لحساب فيسبوك، وقال: "بمجرد أن علمت بهذا الأمر، تحدثت مع فريقنا ولم نعد نعمل مع هذه الشركة".

قال زوكربيرغ إنه طلب من نك كليغ إجراء مراجعة لاستخدام فيسبوك لشركات الضغط السياسي.

رغم ذلك، فقد قال جوناس كرون إن الكشف الجديد عن استخدام فيسبوك لهذه الشركة يقدم أسبابًا جديدة لزوكربيرغ للتخلي عن دوره المزدوج كرئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي في ذات الوقت.

وفقًا لمجلة "بيزنيس إنسايدر" الأمريكية، فإن زوكربيرغ يعيش علي الأرجح أيامه الأخيرة في منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، إثر اتهامات متتالية بفشله في التعامل مع الأزمات المتلاحقة التي حلت بـأكبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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