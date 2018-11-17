شاهد: احتجاجات "السترة الصفراء" بفرنسا ضد رفع أسعار الوقود

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إن سائقة قتلت متظاهرة بالخطأ اليوم السبت بعدما صدمتها خلال احتجاجات "السترة الصفراء" بسبب زيادة الضرائب على الوقود.
وشهدت فرنسا اليوم السبت موجة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد ضد زيادة أسعار البنزين والديزل وخطط الحكومة لزيادة الضرائب على وقود المركبات نظمتها حركة "سترة صفراء".
التفاصيل:
- دعا ناشطون على وسائل التوصل الاجتماعي إلى خروج احتجاجات في الشارع يرتدي المشاركون فيها سترات صفراء.
- يعارض المحتجون قرار الحكومة بزيادة الضرائب على الوقود 4 سنتات للتر البنزين و7 سنتات للديزل (السولار).
لماذا نظمت المسيرات تحت اسم "سترة صفراء"؟
- قانون السير الفرنسي يلزم كل سائق أن يضع في سيارته "سترة صفراء" يتعين عليه ارتداؤها عند حصول أية حادثة ولدى خروجه من سيارته.
- ناشطون أخذوا فكرة اسم المسيرات من تلك السترات وتحولت إلى شعار ضد سياسات رفع أسعار المحروقات في البلاد والتي تعتزم الحكومة الفرنسية تطبيقها بدعوى الحفاظ على البيئة.
- الصحافة الفرنسية قالت إن هذه الحركة عفوية ولم تدعُ لها أي أحزاب ولا نقابات بل مبادرات انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
- فرنسيون يتوقعون أن تصبح هذه السترات رمزا للاحتجاجات بشكل عام في فرنسا وأن تجبر الحكومة على الاستجابة لمطالب المحتجين.