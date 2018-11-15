رغم ارتفاع أسعار النفط أمس الأربعاء معوضا بعض خسائره بفعل تنامي فرص خفض أوبك ومنتجين حلفاء لها إنتاجهم خلال اجتماع الشهر القادم لدعم السوق.

عوامل مختلفة قد تدفع النفط إلى الهبوط:

الصعود السريع لحجم إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

الخوف من تراجع الطلب نظرا لتباطؤ النمو العالمي، على خلفية الخلافات التجارية (تتوقع كل من منظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة تباطؤ نمو الاستهلاك).

الموجة البيعية في أسواق المال الشهر الماضي (بعد أسبوع من وصول سوق مستقبليات النفط إلى ذروتها، تراجعت ثلثّا أسهم مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وجذبت سوق المستقبليات معها إلى الأسفل).

قوة الدولار، والتي تجعل البترول أعلى تكلفة للبلدان التي لا ترتبط عملتها بالعملة الأمريكية.

استثناء الولايات المتحدة لثماني دول من الحظر الذي فرضته على استيراد النفط الإيراني.

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