شاهد: المغرب يدشن أول قطار فائق السرعة

انطلق اليوم الخميس من مدينة طنجة في شمال المغرب أول قطار فائق السرعة في المملكة يربط بين طنجة والدار البيضاء.
القصة
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضر إلى طنجة اليوم لتدشين أول رحلات القطار مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.
- القطار يحمل اسم (البراق) وبتمويل فرنسي مغربي.
- تكلف المشروع الذي تم تمويله عبر قروض خاصة من فرنسا 23 مليار درهم (نحو 2.4 مليار دولار) واستغرق إنجازه سبع سنوات.
- بحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي، تمت الاستعانة بخبرة فرنسية وتكوين ما يربو على "600 متعاون في المهن والتقنيات الجديدة المتعلقة بمنظومة السرعة الفائقة.
- يسير القطار بسرعة 357 كيلومترا في الساعة مقلصا زمن الرحلة بين طنجة والدار البيضاء إلى ساعتين و10 دقائق.
- المغرب قال إن رحلات القطار ستشهد 6 ملايين مسافر ابتداء من العام الثالث للاستغلال مقابل 3 ملايين حاليا.