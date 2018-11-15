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اقتصاد

شاهد: المغرب يدشن أول قطار فائق السرعة

15/11/2018

انطلق اليوم الخميس من مدينة طنجة في شمال المغرب أول قطار فائق السرعة في المملكة يربط بين طنجة والدار‭ ‬البيضاء.

القصة

  • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضر إلى طنجة اليوم لتدشين أول رحلات القطار مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.
  • القطار يحمل اسم (البراق) وبتمويل فرنسي مغربي.
  • تكلف المشروع الذي تم تمويله عبر قروض خاصة من فرنسا 23 مليار درهم (نحو 2.4 مليار دولار) واستغرق إنجازه سبع سنوات.
  • بحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي، تمت الاستعانة بخبرة فرنسية وتكوين ما يربو على "600 متعاون في المهن والتقنيات الجديدة المتعلقة بمنظومة السرعة الفائقة.
  • يسير القطار بسرعة 357 كيلومترا في الساعة مقلصا زمن الرحلة بين طنجة والدار البيضاء إلى ساعتين و10 دقائق.
  • المغرب قال إن رحلات القطار ستشهد 6 ملايين مسافر ابتداء من العام الثالث للاستغلال مقابل 3 ملايين حاليا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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