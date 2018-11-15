تراجع "ملحوظ" للحوكمة في صناعة القرار بالحكومة المصرية

تراجع مؤشر الانتقال نحو الحوكمة في مصر على مدار العام الماضي إلى 4.7 نقطة، مقارنة بـ 4.8 نقطة وفق ما جاء في تقرير الانتقال السنوي الصادر عن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.

والحوكمة هي النشاط الذي تقوم به الإدارة لتدعيم مراقبة نشاط المؤسسات ومتابعة أداء القائمين عليها.

أبرز ما ورد في تقرير البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية: