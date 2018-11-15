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اقتصاد

تراجع أرباح طيران الإمارات 86 في المئة

طيران الإمارات
طيران الإمارات
15/11/2018

قالت مجموعة طيران الإمارات إنها سجلت انخفاضا حادا في أرباح النصف الأول من العام المالي 2018/ 2019 بلغ 86 في المئة.

التفاصيل:
  • الناقلة الإماراتية قالت في بيان إنها حققت صافي ربح 226 مليون درهم (62 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 30 سبتمبر/ أيلول، انخفاضا من 1.7 مليار درهم قبل عام.
  • أرباح مجموعة طيران الإمارات، التي تضم أيضا شركة دناتا لخدمات السفر والمطارات، انخفضت 53 في المئة إلى 1.1 مليار درهم (296 مليون دولار).
  • بيان الإمارات قال إن تكاليف التشغيل ارتفعت 13 في المئة، بينما زادت تكلفة الوقود 42 بالمئة في المتوسط.
  • القوة العاملة في المجموعة تقلصت نحو 1400 موظف، أو واحد بالمئة.
  • طيران الإمارات لم تتطرق إلى تأثير نقص الطيارين الذي دفعها لإلغاء بعض الرحلات هذا العام.
  • وكالة رويترز قالت في مايو/ أيار إن طيران الإمارات تواجه أيضا نقصا في أطقم الطائرات، وهو ما نفته الشركة.
  • الشركة حذرت من أنها ستواجه "ظروفا صعبة على مدى ستة الأشهر القادمة".
  • السنة المالية لمجموعة طيران الإمارات تبدأ مطلع إبريل/ نيسان حتى نهاية مارس/ آذار من العام التالي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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