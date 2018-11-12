مصر: الحكومة تدرس إلغاء الدعم عمن يتقاضى 390 دولارا شهريا

أكد على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أن هناك توجها داخل الحكومة لإلغاء الدعم عمن يتقاضى 7 آلاف جنيه (389 دولارا) شهريا أو يزيد .

أبرز تصريحات وزير التموين المصري حول إلغاء الدعم:

هذا الرقم غير نهائي ولم يتم الاتفاق عليه، والحكومة ستضع في اعتبارها عوامل أخرى مثل استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى.

هناك حوالي مليون بطاقة غير مستحقة للدعم،

"مينفعش ناس عايشة في كمباوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة ماعرفش أنواعها، وأصحاب شركات ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا وعندها بطاقات تموين".

وجاءت تصريحات المصيلحي خلال كلمته باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأحد.

تصريحات النائب الأول لوزير التموين إبراهيم الشعراوي في مقابلة تليفزيونية أمس:

الوزارة بصدد البدء في عملية تنقية النظام لرفع الأفراد أصحاب الدخول المرتفعة من النظام وضمان أن يصل الدعم لكل مستحقيه.

يوجد 19 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 67 مليون شخص للحصول على السلع الاستراتيجية.

دعم الخبز يستفيد منه نحو 80 مليون شخص.

عملية التنقية قد تحذف نحو 6 ملايين و400 ألف شخص غير مستحقين للدعم.

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