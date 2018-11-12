السعودية تؤكد ضرورة خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح (الإثنين) إن أوبك وحلفاءها متفقون على ضرورة خفض الإنتاج العالمي بمقدار مليون برميل يوميا لتحقيق التوازن في السوق.

أبرز تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح:

التحليل الفني يُظهر الحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض المعروض النفطي العام القادم بنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر تشرين الأول.

الطلب من عملاء السعودية في ديسمبر/ كانون الأول سينخفض أكثر من نصف مليون برميل يوميا مقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني.

يوجد توافق في الآراء على أننا بحاجة لفعل كل ما ينبغي لتحقيق التوازن في السوق. إذا كان ذلك يعني خفض الإمدادات بمقدار مليون برميل (يوميا)، فسنفعل.

العقوبات الأمريكية على إيران أزاحت نفطا أقل من المتوقع من السوق، ومنحت واشنطن إعفاءات لكبار مشتري النفط الإيراني.

العقوبات لم تقطع الكثير عن السوق كما كان متوقعا.

السعودية لا تعد لتفكيك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإنها تعتقد أن المنظمة ستظل البنك المركزي العالمي للنفط لفترة طويلة.

وأعلن الفالح أمس الأحد أن بلاده تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوبك آفاقا غامضة في محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج.

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