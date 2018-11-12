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اقتصاد

السعودية تؤكد ضرورة خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
12/11/2018

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح (الإثنين) إن أوبك وحلفاءها متفقون على ضرورة خفض الإنتاج العالمي بمقدار مليون برميل يوميا لتحقيق التوازن في السوق.

أبرز تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح:
  • التحليل الفني يُظهر الحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض المعروض النفطي العام القادم بنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر تشرين الأول.
  • الطلب من عملاء السعودية في ديسمبر/ كانون الأول سينخفض أكثر من نصف مليون برميل يوميا مقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني.
  • يوجد توافق في الآراء على أننا بحاجة لفعل كل ما ينبغي لتحقيق التوازن في السوق. إذا كان ذلك يعني خفض الإمدادات بمقدار مليون برميل (يوميا)، فسنفعل.
  • العقوبات الأمريكية على إيران أزاحت نفطا أقل من المتوقع من السوق، ومنحت واشنطن إعفاءات لكبار مشتري النفط الإيراني.
  • العقوبات لم تقطع الكثير عن السوق كما كان متوقعا.
  • السعودية لا تعد لتفكيك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإنها تعتقد أن المنظمة ستظل البنك المركزي العالمي للنفط لفترة طويلة.

وأعلن الفالح أمس الأحد أن بلاده تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوبك آفاقا غامضة في محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج.

خلفيات:
  • زادت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم، وهي بصدد أكبر زيادة ليوم واحد في شهر بعد التصريحات السعودية.
  • اتفقت أوبك وحلفاؤها بما في ذلك روسيا في يونيو/ حزيران على تخفيف قيود الإنتاج السارية منذ 2017، بعد ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لخفض أسعار النفط وتعويض فاقد إمدادات إيران.
  • تتعرض أسعار النفط منذ ذلك الحين لضغوط جراء تنامي الإمدادات، على الرغم من العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.
  • تتأثر السوق سلبا بتوقعات حدوث فائض في الإمدادات وتباطؤ الطلب في 2019.
المصدر : رويترز
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