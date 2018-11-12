الأسهم السعودية تسجل أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين

هوت الأسهم السعودية إلى أضعف مستوياتها في أكثر من أسبوعين متأثرة سلبا أمس الأحد بأحدث انحدار في أسعار النفط وهو ما دفع معظم الأسواق الخليجية للانخفاض.
التفاصيل:
- فقد المؤشر السعودي 0.4% ليغلق عند 7711 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ 24 أكتوبر/ تشرين الأول. ونزل سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 1.7% والبنك الأهلي التجاري 0.6%.
- نزل سهم المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) 1.1 % رغم الإعلان عن زيادة 70 % في صافي أرباح الربع الثالث من العام.
- هبطت أسهم الصحراء للبتروكيماويات 3.6 % بعد إعلان الشركة الإغلاق الطارئ لمصنع بتروكيماويات في وحدتها الواحة للبتروكيماويات بسبب مشكلة فنية.
- لكن أسهم الإسمنت السعودية خالفت الاتجاه النزولي للسوق مع تطلع بعض المستثمرين إلى إنهاء الحرب في اليمن بما سيعزز الطلب الإقليمي على الإسمنت من أجل إعادة إعمار البلد.
- أغلق سهم إسمنت نجران مرتفعا 3.1 % وصعد سهم إسمنت المنطقة الجنوبية أكثر من 6%.
- انخفضت إسهم أبو ظبي 0.5 % مع هبوط سهم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة 3.6 % حيث طغت أسعار النفط الضعيفة على أرباح قوية للربع الثالث أعلنتها الشركة الأسبوع الماضي.
خلفيات:
- عززت إدارة الرئيس دونالد ترمب دعوتها لوقف إطلاق النار في اليمن وقالت إن "الأجواء مواتية" لاستئناف محادثات سلام تدعمها الأمم المتحدة.
- كانت أسعار النفط قد انخفضت نحو 1% يوم (الجمعة) مع تنامي المعروض العالمي وقلق المستثمرين من تباطؤ نمو الطلب العالمي ما دفع الخام الأمريكي لأطول موجة خسائر يومية له منذ 1984.
- تعافى المؤشر القطري، الأفضل أداء في الخليج هذا العام، من ضعف مبكر ليغلق مرتفعا 0.2 % مدعوما بمكاسب في العقارات وبعض البنوك.
- أثر ضعف الأسهم العقارية سلبا على مؤشر دبي الذي أغلق منخفضا 0.3 %. ونزل سهم إعمار العقارية 0.8 % وهبط سهم داماك العقارية 1.4 %.
- في مصر، نالت أسهم الشركات المالية من المؤشر الرئيسي ، حيث هبط سهم البنك التجاري الدولي 2.3 % ونزل سهم المجموعة المالية هيرميس 1.5 %.
- زاد سهم جلوبال تليكوم 5.9 % وسط تكهنات في السوق بأن مساهمها الرئيسي قد يدرس تقديم عرض جديد لشراء الشركة بالكامل.