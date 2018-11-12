الأسهم السعودية تسجل أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين

هوت الأسهم السعودية إلى أضعف مستوياتها في أكثر من أسبوعين متأثرة سلبا أمس الأحد بأحدث انحدار في أسعار النفط وهو ما دفع معظم الأسواق الخليجية للانخفاض.

التفاصيل:

فقد المؤشر السعودي 0.4% ليغلق عند 7711 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ 24 أكتوبر/ تشرين الأول. ونزل سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 1.7% والبنك الأهلي التجاري 0.6%.

نزل سهم المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) 1.1 % رغم الإعلان عن زيادة 70 % في صافي أرباح الربع الثالث من العام.

هبطت أسهم الصحراء للبتروكيماويات 3.6 % بعد إعلان الشركة الإغلاق الطارئ لمصنع بتروكيماويات في وحدتها الواحة للبتروكيماويات بسبب مشكلة فنية.

لكن أسهم الإسمنت السعودية خالفت الاتجاه النزولي للسوق مع تطلع بعض المستثمرين إلى إنهاء الحرب في اليمن بما سيعزز الطلب الإقليمي على الإسمنت من أجل إعادة إعمار البلد.

أغلق سهم إسمنت نجران مرتفعا 3.1 % وصعد سهم إسمنت المنطقة الجنوبية أكثر من 6%.

انخفضت إسهم أبو ظبي 0.5 % مع هبوط سهم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة 3.6 % حيث طغت أسعار النفط الضعيفة على أرباح قوية للربع الثالث أعلنتها الشركة الأسبوع الماضي.

خلفيات: