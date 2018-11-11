مصر: ثاني أكبر بنك حكومي يسعى لاقتراض 550 مليون دولار

يسعى "بنك مصر" ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، لاقتراض 550 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري لتعزيز السيولة الدولارية لدية.
تصريحات عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر لرويترز:
- البنك يسعى لاقتراض 550 مليون دولار من الخارج قبل نهاية 2018 لتعزيز السيولة الدولارية لديه.
- بنك الإمارات دبي الوطني وسيتي بنك سيديران القرض.
قروض البنوك المصرية الخارجية:
- نائب رئيس بنك مصر قال في تصريحات سابقة إنهم يسعون لاقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية في السنة المالية 2018-2019.
- تبلغ محفظة القروض والاتفاقات الخارجية لبنك مصر نحو 4.16 مليار دولار، وفقا لما ذكره المغربي في مايو/ أيار الماضي.
- اقترض العديد من البنوك المصرية ملايين الدولارات من الخارج في الفترة الأخيرة بهدف تعزيز السيولة.
خليفات:
- ارتفعت الديون الخارجية المستحقة على البنوك المصرية خلال العام المالي الماضي 2017- 2018 بنسبة 47.6% إلى 6 مليارات دولارا بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.
- الديون الخارجية على البنوك المصرية كانت في حدود 1.5 مليار دولار فقط في العام المالي 2013-2014.