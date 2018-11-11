مبيعات علي بابا في يوم العزاب تسجل رقما قياسيا بلغ 30.7 مليار دولار

حطمت مجموعة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، الرقم القياسي لمبيعات يوم العُزاب الذي سجلته العام الماضي.

وكانت مبيعات يوم العزاب خلال العام الماضي قد بلغت 168 مليار يوان (24.15 مليار دولار) إلا أنها تجاوزت اليوم الأحد مبلغ 25 مليار دولار في أقل من 16 ساعة، ليصل الرقم عند منتصف الليل إلى 213 مليارا و500 مليون يوان (30.7 مليار دولار)، مدفوعة بالمبيعات على العديد من مواقعها الفرعية، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

التفاصيل:

يعتبر يوم العُزاب أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم، إذ تتخطى مبيعاته يوم التسوق في الولايات المتحدة المعروف باسم الجمعة السوداء.

أتمت الشركة تسوية مبيعات قيمتها نحو 69 مليار يوان (9.92 مليار دولار) في الساعة الأولي من يوم العُزاب، بزيادة نحو 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان.

تركز الإقبال على شراء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى وعلى سلع أساسية مثل مسحوق الحليب والحفاضات.

قالت علي بابا إن نحو 180 ألف علامة تجارية تشارك في يوم العٌزاب هذا العام.

تجاوزت الشركة مبيعات العام الماضي قبل الرابعة بعد الظهر بقليل لكن الوتيرة كانت أبطأ من العام الماضي حين جرى تحطيم الرقم القياسي للعام 2016 أربع ساعات مبكرا عن ذلك عند الظهيرة.

وصل حجم المبيعات بعد أول دقيقتين إلى 10 مليارات يوان (1.44 مليار دولار)، وتضاعف حجم المبيعات بعد خمس دقائق فقط مسجلا مليار ين و730 مليون دولار.

جرت العادة أن تدشن مجموعة علي بابا الحدث السنوي بحفل ضخم شاركت فيه هذا العام المغنية الأمريكية مارية كاري وفنانة يابانية تقلد بيونسيه وعرض لسيرك دو سوليه.

من المتوقع أن يكون هذا آخر يوم عُزاب للشركة تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما. وقالت المجموعة في سبتمبر/ أيلول إن الرئيس التنفيذي دانييل تشانغ سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في العام المقبل.

قبيل هذا الحدث، كانت هناك مخاوف من أن "علي بابا" ومواقع التجارة الإلكترونية الأخرى مثل "دي جي.كوم" التي تدير عملية بيع مماثلة، قد تتضرر بشدة من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها السلطات الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار منذ بدء "الحرب التجارية" في تموز/يوليو الماضى، بينما فرضت الصين رسوما على سلع أمريكية بقيمة 110 مليار دولار ردا على ذلك.

من المتوقع أن يكون هذا آخر يوم عُزاب للشركة تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما (رويترز)

قصة يوم العزاب وعلي بابا:

كان يوم العزاب يوما للاحتفال بأصحاب القلوب الوحيدة في الصين، لكنه أصبح أكبر مهرجان تسوق في العالم.

يتم تحديد يوم 11/11 لهذا الحدث، كأرقام يُرمز بها إلى الفردية وعدم الزواج.

يمتد المهرجان لمدة أربع وعشرين ساعة وتتخطى إيراداته المبيعات التي تسجل في يومي الجمعة السوداء وإثنين الإنترنت في الولايات المتحدة معا، كما أصبح المهرجان مؤشرا لتوجهات المستهلكين في الصين.

تأسست شركة علي بابا عام 1999 وتبلغ القيمة السوقية لها نحو 420 مليار دولار.

لا يمتلك الملياردير الصيني أية خلفية تقنية وعمل في بداية حياته مدرسا للغة الإنجليزية.

يعد جاك ما أيقونة في بلاده الصين باعتباره شخصا عصاميا قام بتكوين ثروة ضخمة بجهده وعمله، كما يشتهر بأنه غريب الأطوار.

تحديات ومنافسة: