مبيعات علي بابا في يوم العزاب تسجل رقما قياسيا بلغ 30.7 مليار دولار

حطمت مجموعة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، الرقم القياسي لمبيعات يوم العُزاب الذي سجلته العام الماضي.
وكانت مبيعات يوم العزاب خلال العام الماضي قد بلغت 168 مليار يوان (24.15 مليار دولار) إلا أنها تجاوزت اليوم الأحد مبلغ 25 مليار دولار في أقل من 16 ساعة، ليصل الرقم عند منتصف الليل إلى 213 مليارا و500 مليون يوان (30.7 مليار دولار)، مدفوعة بالمبيعات على العديد من مواقعها الفرعية، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
أتمت الشركة تسوية مبيعات قيمتها نحو 69 مليار يوان (9.92 مليار دولار) في الساعة الأولي من يوم العُزاب، بزيادة نحو 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان.
قبيل هذا الحدث، كانت هناك مخاوف من أن "علي بابا" ومواقع التجارة الإلكترونية الأخرى مثل "دي جي.كوم" التي تدير عملية بيع مماثلة، قد تتضرر بشدة من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها السلطات الأمريكية.
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار منذ بدء "الحرب التجارية" في تموز/يوليو الماضى، بينما فرضت الصين رسوما على سلع أمريكية بقيمة 110 مليار دولار ردا على ذلك.
يتم تحديد يوم 11/11 لهذا الحدث، كأرقام يُرمز بها إلى الفردية وعدم الزواج.
قال محللون إنه رغم استمرار النمو القوي فمن المرجح أن تواجه المبيعات عوامل اقتصادية غير مواتية ومنافسة جديدة من مناسبات تسوق أخرى. وقال بدرو يب من شركة الاستشارات أوليفر وايمان "مع تزايد عدد مناسبات الترويج سنويا فإن 11/11 (يوم العُزاب) لن يصبح الفرصة الوحيدة للحصول على أسعار رخيصة. ورغم ذلك، فإن العملاء الذين يستمتعون بالتسوق في ذلك اليوم مازالوا أكثر ممن لا يجدون متعة في ذلك.