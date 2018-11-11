البث الحي
اقتصاد|الصين

مبيعات علي بابا في يوم العزاب تسجل رقما قياسيا بلغ 30.7 مليار دولار

مبيعات يوم العزاب لهذا العام سجلت 213.5 مليار يوان (30.7 مليار دولار)
مبيعات يوم العزاب لهذا العام سجلت 213.5 مليار يوان (30.7 مليار دولار)
11/11/2018

حطمت مجموعة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، الرقم القياسي لمبيعات يوم العُزاب الذي سجلته العام الماضي.

وكانت مبيعات يوم العزاب خلال العام الماضي قد بلغت 168 مليار يوان (24.15 مليار دولار) إلا أنها تجاوزت اليوم الأحد مبلغ 25 مليار دولار في أقل من 16 ساعة، ليصل الرقم عند منتصف الليل إلى 213 مليارا و500 مليون يوان (30.7 مليار دولار)، مدفوعة بالمبيعات على العديد من مواقعها الفرعية، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

التفاصيل:
  • يعتبر يوم العُزاب أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم، إذ تتخطى مبيعاته يوم التسوق في الولايات المتحدة المعروف باسم الجمعة السوداء.

  • أتمت الشركة تسوية مبيعات قيمتها نحو 69 مليار يوان (9.92 مليار دولار) في الساعة الأولي من يوم العُزاب، بزيادة نحو 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان.

  • تركز الإقبال على شراء الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى وعلى سلع أساسية مثل مسحوق الحليب والحفاضات.
  • قالت علي بابا إن نحو 180 ألف علامة تجارية تشارك في يوم العٌزاب هذا العام.
  • تجاوزت الشركة مبيعات العام الماضي قبل الرابعة بعد الظهر بقليل لكن الوتيرة كانت أبطأ من العام الماضي حين جرى تحطيم الرقم القياسي للعام 2016 أربع ساعات مبكرا عن ذلك عند الظهيرة.
  • وصل حجم المبيعات بعد أول دقيقتين إلى 10 مليارات يوان (1.44 مليار دولار)، وتضاعف حجم المبيعات بعد خمس دقائق فقط مسجلا مليار ين و730 مليون دولار.
  • جرت العادة أن تدشن مجموعة علي بابا الحدث السنوي بحفل ضخم شاركت فيه هذا العام المغنية الأمريكية مارية كاري وفنانة يابانية تقلد بيونسيه وعرض لسيرك دو سوليه.
  • من المتوقع أن يكون هذا آخر يوم عُزاب للشركة تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما. وقالت المجموعة في سبتمبر/ أيلول إن الرئيس التنفيذي دانييل تشانغ سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في العام المقبل.

  • قبيل هذا الحدث، كانت هناك مخاوف من أن "علي بابا" ومواقع التجارة الإلكترونية الأخرى مثل "دي جي.كوم" التي تدير عملية بيع مماثلة، قد تتضرر بشدة من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها السلطات الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار منذ بدء "الحرب التجارية" في تموز/يوليو الماضى، بينما فرضت الصين رسوما على سلع أمريكية بقيمة 110 مليار دولار ردا على ذلك.

من المتوقع أن يكون هذا آخر يوم عُزاب للشركة تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما (رويترز)
قصة يوم العزاب وعلي بابا:
  • كان يوم العزاب يوما للاحتفال بأصحاب القلوب الوحيدة في الصين، لكنه أصبح أكبر مهرجان تسوق في العالم.

  • يتم تحديد يوم 11/11 لهذا الحدث، كأرقام يُرمز بها إلى الفردية وعدم الزواج.

  • يمتد المهرجان لمدة أربع وعشرين ساعة وتتخطى إيراداته المبيعات التي تسجل في يومي الجمعة السوداء وإثنين الإنترنت في الولايات المتحدة معا، كما أصبح المهرجان مؤشرا لتوجهات المستهلكين في الصين.
  • تأسست شركة علي بابا عام 1999 وتبلغ القيمة السوقية لها نحو 420 مليار دولار.
  • لا يمتلك الملياردير الصيني أية خلفية تقنية وعمل في بداية حياته مدرسا للغة الإنجليزية.
  • يعد جاك ما أيقونة في بلاده الصين باعتباره شخصا عصاميا قام بتكوين ثروة ضخمة بجهده وعمله، كما يشتهر بأنه غريب الأطوار.
تحديات ومنافسة:

  • قال محللون إنه رغم استمرار النمو القوي فمن المرجح أن تواجه المبيعات عوامل اقتصادية غير مواتية ومنافسة جديدة من مناسبات تسوق أخرى. وقال بدرو يب من شركة الاستشارات أوليفر وايمان "مع تزايد عدد مناسبات الترويج سنويا فإن 11/11 (يوم العُزاب) لن يصبح الفرصة الوحيدة للحصول على أسعار رخيصة. ورغم ذلك، فإن العملاء الذين يستمتعون بالتسوق في ذلك اليوم مازالوا أكثر ممن لا يجدون متعة في ذلك.

  • في حين تنمو المبيعات باضطراد، فإن سهم المجموعة انخفض 16% العام الحالي وسط حالة من الضبابية الاقتصادية نتيجة الخلافات التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.
  • في وقت سابق من الشهر الجاري، عدلت "علي بابا" توقعاتها لإيرادات العام بأكمله، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين، وقالت الشركة إن مبيعات السلع باهظة الثمن ستتأثر سلبا.
  • بغية تعويض ذلك، ستتقاضى الشركة دخلا أقل من منصاتها في المدى القريب من أجل استبقاء العلامات التجارية والمشترين الجدد، حسبما ذكرت الشركة.
المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي