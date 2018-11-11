الكاجو يطيح بوزيرين في الحكومة التنزانية

أقال الرئيس التنزاني جون ماغوفولي وزيرين بالحكومة وحل الهيئة المعنية بالقطاع بسبب خلاف على سعر الكاجو، الذي يعد أهم محصول زراعي في تنزانيا.
التفاصيل:
- أعلنت الرئاسة التنزانية في وقت متأخر من مساء السبت إقالة وزيري الزراعة تشارلز تيزيبا والتجارة تشارلز مويجاجي بسبب خلاف على أسعار الكاجو.
- حل الرئيس ماغوفولي الهيئة المعنية بإدارة شؤون محصول الكاجو بعد أن اتهمها بالإخفاق في إدارة القطاع والتسبب في انخفاض الأسعار.
- طلبت الحكومة من الراغبين في شراء السلعة تقديم عروض الشراء بحلول غدا الاثنين.
- زار الرئيس أمس السبت وحدة عسكرية وتفقد 75 مركبة ستستخدم في تسهيل شراء الكاجو إذا لم يستطع القطاع الخاص شراء المحصول بالسعر الذي حددته الحكومة وهو ثلاثة آلاف شلن (1.31 دولار) للكيلو.
- قال زعيم المعارضة زيتو كابوي إن على الرئيس الحصول على موافقة البرلمان قبل أن تبدأ الحكومة في شراء الكاجو من المزارعين مشيرا إلى أن الأمر يتطلب توفير 600 مليار شلن للدفع لهم.
- كان الرئيس ماغوفولي قد أمر الشهر الماضي برفع أسعار الكاجو بنسبة 94% خلال المزادات التي تنظمها هيئة تنظيم الصناعة وأقال رئيس الهيئة.
- برر ماغوفولي هذه الخطوات بقوله إنها تهدف إلى حماية المزارعين من انخفاض الأسعار على نحو لا يمكن أن يستمر.
- يعد الكاجو أهم محصول زراعي تصدره تنزانيا لكن انخفاض الأسعار دفع المزارعين إلى وقف المبيعات إذ يقولون إن النفقات الملقاة على عاتقهم أعلى من السعر المعروض للمنتج.