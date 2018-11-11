الكاجو يطيح بوزيرين في الحكومة التنزانية

يعد الكاجو أهم محصول زراعي تصدره تنزانيا لكن انخفاض الأسعار دفع المزارعين إلى وقف المبيعات إذ يقولون إن النفقات الملقاة على عاتقهم أعلى من السعر المعروض للمنتج.