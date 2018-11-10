شاهد: انطلاق مهرجان "يوم العزاب" بالصين وتوقعات بمبيعات قياسية

أطلقت شركة "علي بابا" الصينية العملاقة، المختصة بالتجارة الإلكترونية، مهرجان "يوم العزاب" للتسوق، وسط توقعات بمبيعات قياسية.
التفاصيل:
- المهرجان السنوي بدأ صباح الأحد 11 من نوفمبر/تشرين الثاني بالتوقيت المحلي في الصين.
- وصل حجم المبيعات بعد أول دقيقتين إلى 10 مليارات يوان (1.44 مليار دولار)، وتضاعف حجم المبيعات بعد خمس دقائق فقط مسجلا 2.73 مليار دولار.
خلفية:
- كان يوم العزاب يوما للاحتفال بأصحاب القلوب الوحيدة في الصين، لكنه أصبح أكبر مهرجان تسوق في العالم.
- يمتد المهرجان لمدة أربع وعشرين ساعة وتتخطى إيراداته المبيعات التي تسجل في يومي الجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة معا، كما أصبح المهرجان مؤشرا لتوجهات المستهلكين في الصين.
- عادة ما يسبق العد التنازلي لبدء المهرجان حفل يكتظ بنجوم العالم في شنغهاي بحضور جاك ما، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة علي بابا.
- سجلت مبيعات شركة علي بابا في يوم العزاب العام الماضي رقما قياسيا وصل إلى 25.4 مليار دولار.
- أعلنت شركة علي بابا في شهر سبتمبر/أيلول أن مؤسسها جاك ما، الذي تبلغ ثروته 37 مليار دولار، بدأ خطة انتقالية طويلة المدي تنتهي بالاعتزال والتقاعد عن العمل بحلول العام 2020.
- تأسست شركة علي بابا عام 1999 وتبلغ القيمة السوقية لها نحو 420 مليار دولار.
- لا يمتلك الملياردير الصيني أية خلفية تقنية وعمل في بداية حياته مدرسا للغة الإنجليزية.
- يعد جاك ما أيقونة في بلاده الصين باعتباره شخصا عصاميا قام بتكوين ثروة ضخمة بجهده وعمله، كما يشتهر بأنه غريب الأطوار.