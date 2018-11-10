البث الحي
اقتصاد|الصين

شاهد: انطلاق مهرجان "يوم العزاب" بالصين وتوقعات بمبيعات قياسية

10/11/2018

أطلقت شركة "علي بابا" الصينية العملاقة، المختصة بالتجارة الإلكترونية، مهرجان "يوم العزاب" للتسوق، وسط توقعات بمبيعات قياسية.

التفاصيل:
  • المهرجان السنوي بدأ صباح الأحد 11 من نوفمبر/تشرين الثاني بالتوقيت المحلي في الصين.
  • وصل حجم المبيعات بعد أول دقيقتين إلى 10 مليارات يوان (1.44 مليار دولار)، وتضاعف حجم المبيعات بعد خمس دقائق فقط مسجلا 2.73 مليار دولار.
خلفية:
  • كان يوم العزاب يوما للاحتفال بأصحاب القلوب الوحيدة في الصين، لكنه أصبح أكبر مهرجان تسوق في العالم.
  • يمتد المهرجان لمدة أربع وعشرين ساعة وتتخطى إيراداته المبيعات التي تسجل في يومي الجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة معا، كما أصبح المهرجان مؤشرا لتوجهات المستهلكين في الصين.
  • عادة ما يسبق العد التنازلي لبدء المهرجان حفل يكتظ بنجوم العالم في شنغهاي بحضور جاك ما، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة علي بابا.
  • سجلت مبيعات شركة علي بابا في يوم العزاب العام الماضي رقما قياسيا وصل إلى 25.4 مليار دولار.
  • أعلنت شركة علي بابا في شهر سبتمبر/أيلول أن مؤسسها جاك ما، الذي تبلغ ثروته 37 مليار دولار، بدأ خطة انتقالية طويلة المدي تنتهي بالاعتزال والتقاعد عن العمل بحلول العام 2020.
  • تأسست شركة علي بابا عام 1999 وتبلغ القيمة السوقية لها نحو 420 مليار دولار.
  • لا يمتلك الملياردير الصيني أية خلفية تقنية وعمل في بداية حياته مدرسا للغة الإنجليزية.
  • يعد جاك ما أيقونة في بلاده الصين باعتباره شخصا عصاميا قام بتكوين ثروة ضخمة بجهده وعمله، كما يشتهر بأنه غريب الأطوار.
المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي