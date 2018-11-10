شاهد: انطلاق مهرجان "يوم العزاب" بالصين وتوقعات بمبيعات قياسية

أطلقت شركة "علي بابا" الصينية العملاقة، المختصة بالتجارة الإلكترونية، مهرجان "يوم العزاب" للتسوق، وسط توقعات بمبيعات قياسية.

التفاصيل:

المهرجان السنوي بدأ صباح الأحد 11 من نوفمبر/تشرين الثاني بالتوقيت المحلي في الصين.

وصل حجم المبيعات بعد أول دقيقتين إلى 10 مليارات يوان (1.44 مليار دولار)، وتضاعف حجم المبيعات بعد خمس دقائق فقط مسجلا 2.73 مليار دولار.

خلفية: